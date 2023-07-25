何潤東移居大陸 網喊快生寶寶

何潤東(右)和老婆Peggy一起移居大陸，常曬恩愛。（取材自微博）

在台灣出道的47歲男星何潤東有「亞洲鵰王」之稱，他因演出陸劇「那年花開月正圓」中的吳聘在大陸走紅，後雖回台灣當導演也得了金鐘獎，近年仍將演藝事業轉往大陸，老婆Peggy也愛相隨從台灣搬去大陸，近日何潤東在抖音 放閃，送給老婆一間工作室，讓網友羨慕不已，但也說：「應該早點生寶寶吧！」老婆Peggy也透露搬到大陸真實原因。

何潤東到大陸發展後，除了拍戲工作外，還開設抖音頻道分享日常，他的影片內容幾乎每一則都和老婆有關，分享他居家日常。超級暖男形象和鏡頭前霸氣人設有反差；而何潤東與Peggy交往9年、結婚7年，今年是兩人交往16年的紀念日，何潤東說很開心老婆到大陸一起生活，當場送上大禮，閃瞎眾人。

原來是Peggy熱愛手工打造飾品，也是她的副業，何潤東特別選在他健身 房旁邊的空屋打造成老婆的工作室，何潤東透露目前工作室仍在裝潢，日後他健身完就可以到工作室陪伴老婆，也可以把他的遊戲帶過去，之後老婆就可以忙她的，然後他就在旁邊打他的遊戲。其實Peggy也在抖音上透露自己因為職業傷害，手幾乎沒法動，導致生活無法自理才會搬去大陸和老公一起生活。