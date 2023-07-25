我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

何潤東移居大陸 網喊快生寶寶

記者楊起鳳／綜合報導
何潤東(右)和老婆Peggy一起移居大陸，常曬恩愛。（取材自微博）
何潤東(右)和老婆Peggy一起移居大陸，常曬恩愛。（取材自微博）

在台灣出道的47歲男星何潤東有「亞洲鵰王」之稱，他因演出陸劇「那年花開月正圓」中的吳聘在大陸走紅，後雖回台灣當導演也得了金鐘獎，近年仍將演藝事業轉往大陸，老婆Peggy也愛相隨從台灣搬去大陸，近日何潤東在抖音放閃，送給老婆一間工作室，讓網友羨慕不已，但也說：「應該早點生寶寶吧！」老婆Peggy也透露搬到大陸真實原因。

何潤東到大陸發展後，除了拍戲工作外，還開設抖音頻道分享日常，他的影片內容幾乎每一則都和老婆有關，分享他居家日常。超級暖男形象和鏡頭前霸氣人設有反差；而何潤東與Peggy交往9年、結婚7年，今年是兩人交往16年的紀念日，何潤東說很開心老婆到大陸一起生活，當場送上大禮，閃瞎眾人。

原來是Peggy熱愛手工打造飾品，也是她的副業，何潤東特別選在他健身房旁邊的空屋打造成老婆的工作室，何潤東透露目前工作室仍在裝潢，日後他健身完就可以到工作室陪伴老婆，也可以把他的遊戲帶過去，之後老婆就可以忙她的，然後他就在旁邊打他的遊戲。其實Peggy也在抖音上透露自己因為職業傷害，手幾乎沒法動，導致生活無法自理才會搬去大陸和老公一起生活。

兩人結婚多年仍未生子，被譽為「亞洲雕王」的他性生活不免被放大檢視，曾被問及生孩子一事，他只淡定地回應，「順其自然，沒有就沒有，無所謂了」。

何潤東送老婆一間工作室。（取材自微博）
何潤東送老婆一間工作室。（取材自微博）

抖音 健身

上一則

一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

下一則

吳彥祖蘇州現身 人擠人險失控

延伸閱讀

何潤東結束夫妻異地生活 老婆Peggy痛訴真實原因曝光

何潤東結束夫妻異地生活 老婆Peggy痛訴真實原因曝光
蔡依林廣州巡演為同志發聲 網：沒人敢這麼做

蔡依林廣州巡演為同志發聲 網：沒人敢這麼做
按鄰居門鈴找人做朋友 被霸凌男孩獲多國人友誼

按鄰居門鈴找人做朋友 被霸凌男孩獲多國人友誼
陸生團結束訪台 馬英九：續推兩岸校長論壇交流

陸生團結束訪台 馬英九：續推兩岸校長論壇交流

熱門新聞

楊洋、王楚然從客廳親到廚房，意外開啟水龍頭。(視頻截圖)

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

2023-07-19 09:00
金像獎影后毛舜筠(左)特別自港到台朝聖李心潔演唱會。圖／讀者提供

張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣

2023-07-22 16:40
蕾貝卡佛格森（左）和湯姆克魯斯差了21歲。(摘自imdb)

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

2023-07-21 11:46
海莉艾特沃等了好多年，才等到成為「不可能的任務」系列女主角的機會。（歐新社資料照片）

「不可能的任務」系列選女主角竟有這些秘辛

2023-07-17 17:21
泰國評選最美中國女演員。(取材北青文娛)

泰國選出中國十大最美女演員 有出乎你意料的嗎？

2023-07-20 09:30
張艾嘉(左)跟B2朝聖李心潔演唱會。記者沈昱嘉／攝影

靠一招神凍齡 70歲張艾嘉美成這樣

2023-07-22 11:19

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處
長春藤的階級複製 出身有錢家庭進入頂尖名校機率更高

長春藤的階級複製 出身有錢家庭進入頂尖名校機率更高