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老外稱舞孃Angelababy 楊穎自取藝名好尷尬

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy身分證上的英文名字不是「Yang Wing」。(取材自微博)
Angelababy身分證上的英文名字不是「Yang Wing」。(取材自微博)

女星Angelababy（楊穎）五官精緻，吸粉不少，日前她在電競實境節目中，意外聊起身分證上的英文名字是「Yeung Wing」，與大家認知的「Yang Wing」有所不同。此外，她還提到當初取「Angelababy」當藝名的原因。

Angelababy日前參加電競實境節目，當大家在討論隊名時，有人提到win隊，而她就順口聊到自己身分證上的英文名是「Yeung Wing」，這與大家原以為的「Yang Wing」有所不同。原來她雖是在上海出身，但是後來上中學時全家移居到香港，因此她持有香港的身分證，上面的英文名是根據粵語發音的拼音。

至於為何會取「Angelababy」當藝名，是因為起初她在香港兒童節目當主持人時，取名叫baby，之後有另一位新人進來也叫baby，為了有所區別，她就改名為Angelababy。

不過，Angelababy這個名字在國外，通常是用於對舞孃和對特種行業女性工作者的稱呼，因此一度讓Angelababy好尷尬。

據悉，中國資深編劇汪海林去年9月在微博發文，表示在廣電總局要求下，禁止中國演員、藝人用外文名或近似外文名的藝名，特別點名「楊穎不能再署名叫Angelababy」。不過時隔快要一年，她依然以Angelababy走天下。

Angelababy與男星前夫黃曉明育有一子小海綿，現年已六歲半，她日前在「戰至巔峰」節目中與嘉賓們分享小海綿滑雪視頻，眼見大家都稱讚小海綿滑得有板有眼，她自豪地說：「單板，我親手教的。」

Angelababy 香港 黃曉明

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