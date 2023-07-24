70歲劉曉慶演少女 喊小18歲男星「爹」 網直呼太誇張

52歲男星任青安在「冰雪狙擊2」中是劉曉慶的父親，但他小了劉曉慶18歲。 (取材自微博)

實際年齡邁入7字頭的影后劉曉慶，近日在新片「冰雪狙擊2」中飾演一個大約20歲的黃花大閨女，扮演她爹的演員甚至比她還小了18歲。大幅度「減齡」演出，讓網友直呼「太誇張」，劉曉慶本人也被吐槽上了熱搜。

演員降齡演出並非特例，劉曉慶過往就有不少減齡演出經驗，代表作「武則天」中就以熟齡演出少女武則天，不過在新片「冰雪狙擊2」中，網友發現她飾演的竟還是少女，甚至比劇中飾演父親與丈夫的男星都大上18歲。

網友表示女星若保養得好，演比自己年齡小的角色沒問題，但劉曉慶年已七旬，不但演出妙齡女子，還要叫比自己小18歲的演員爹，不管怎麼看都很彆扭，認為要裝嫩也要尊重觀眾吧。

對此，劉曉慶還發視頻，疑似回懟網友，稱做人難，做女人難，做一個成功又美麗的女人，更是難上加難。但評論區很快就被網友圍剿。

其實，劉曉慶對於自己的容貌和演技一向都非常自信，她曾說過，「因為我演的好，我就是這麼年輕，又沒去整形，或者人工手段去保養容貌，我從來都沒有去做過這些，本來就是由內到外，散發出獨特的氣質。」但此言論遭到網友吐槽，「她對整形的定義是什麼呢？」

據悉，劉曉慶此次在「冰雪狙擊2」中飾演的「丹娘」是一個愛恨分明的女土匪，飾演劉曉慶父親的演員叫任青安，今年52歲，這種組合讓許多觀眾驚掉下巴。