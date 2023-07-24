我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓爆血案 20歲男遭多人捅胸

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

70歲劉曉慶演少女 喊小18歲男星「爹」 網直呼太誇張

娛樂新聞組／綜合報導
52歲男星任青安在「冰雪狙擊2」中是劉曉慶的父親，但他小了劉曉慶18歲。 (取材自微博)
52歲男星任青安在「冰雪狙擊2」中是劉曉慶的父親，但他小了劉曉慶18歲。 (取材自微博)

實際年齡邁入7字頭的影后劉曉慶，近日在新片「冰雪狙擊2」中飾演一個大約20歲的黃花大閨女，扮演她爹的演員甚至比她還小了18歲。大幅度「減齡」演出，讓網友直呼「太誇張」，劉曉慶本人也被吐槽上了熱搜。

演員降齡演出並非特例，劉曉慶過往就有不少減齡演出經驗，代表作「武則天」中就以熟齡演出少女武則天，不過在新片「冰雪狙擊2」中，網友發現她飾演的竟還是少女，甚至比劇中飾演父親與丈夫的男星都大上18歲。

網友表示女星若保養得好，演比自己年齡小的角色沒問題，但劉曉慶年已七旬，不但演出妙齡女子，還要叫比自己小18歲的演員爹，不管怎麼看都很彆扭，認為要裝嫩也要尊重觀眾吧。

對此，劉曉慶還發視頻，疑似回懟網友，稱做人難，做女人難，做一個成功又美麗的女人，更是難上加難。但評論區很快就被網友圍剿。

其實，劉曉慶對於自己的容貌和演技一向都非常自信，她曾說過，「因為我演的好，我就是這麼年輕，又沒去整形，或者人工手段去保養容貌，我從來都沒有去做過這些，本來就是由內到外，散發出獨特的氣質。」但此言論遭到網友吐槽，「她對整形的定義是什麼呢？」

據悉，劉曉慶此次在「冰雪狙擊2」中飾演的「丹娘」是一個愛恨分明的女土匪，飾演劉曉慶父親的演員叫任青安，今年52歲，這種組合讓許多觀眾驚掉下巴。

加上劇中劉曉慶的畫面大量使用明顯的美顏和濾鏡，遭到觀眾瘋狂吐槽，「別再折騰劉奶奶了好嗎，這個年紀還能下床就不錯了」、「是都沒演員了嗎」。

劉曉慶在新片「冰雪狙擊2」中飾演少女，遭到網友瘋狂吐槽。(取材自微博)
劉曉慶在新片「冰雪狙擊2」中飾演少女，遭到網友瘋狂吐槽。(取材自微博)

上一則

阿湯哥不敵芭比、奧本海默 觀眾看膩了他出「任務」？

下一則

「白雪公主」又成箭靶 保守派轟：灌輸女孩仇視男性

延伸閱讀

紐約足部整形中心 專業代理各名牌保健鞋

紐約足部整形中心 專業代理各名牌保健鞋
爹都比她小18歲…70歲劉曉慶再扮少女 網嘲：別再折騰劉奶奶了

爹都比她小18歲…70歲劉曉慶再扮少女 網嘲：別再折騰劉奶奶了
少女助誘捕網路男蟲卻遭性侵 2警送辦

少女助誘捕網路男蟲卻遭性侵 2警送辦
被當誘餌？桃園13歲少女配合警抓人遭性侵

被當誘餌？桃園13歲少女配合警抓人遭性侵

熱門新聞

楊洋、王楚然從客廳親到廚房，意外開啟水龍頭。(視頻截圖)

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

2023-07-19 09:00
金像獎影后毛舜筠(左)特別自港到台朝聖李心潔演唱會。圖／讀者提供

張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣

2023-07-22 16:40
蕾貝卡佛格森（左）和湯姆克魯斯差了21歲。(摘自imdb)

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

2023-07-21 11:46
海莉艾特沃等了好多年，才等到成為「不可能的任務」系列女主角的機會。（歐新社資料照片）

「不可能的任務」系列選女主角竟有這些秘辛

2023-07-17 17:21
泰國評選最美中國女演員。(取材北青文娛)

泰國選出中國十大最美女演員 有出乎你意料的嗎？

2023-07-20 09:30
阿湯哥和凱蒂荷姆斯離婚10多年，他與女兒蘇蕊少有互動。（Getty Images）

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

2023-07-14 02:29

超人氣

更多 >
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金
華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄
恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因
川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了

川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了