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古天樂「暗殺風暴」分飾三角 毀容造型大突破

娛樂新聞組／綜合報導
古天樂在「暗殺風暴」中做出大膽突破。(取材自微博)
古天樂在「暗殺風暴」中做出大膽突破。(取材自微博)

香港知名男演員古天樂，在由香港導演邱禮濤執導的懸疑犯罪片「暗殺風暴」中，一人分飾三角，而且造型極多，作出從影以來最大突破。其中一個造型是之前已曝光、慘被毀容及跛腳的露宿者「黃少平」。此外，古天樂還有一個造型要黏假鼻、滿臉刀疤；另一造型則全臉刺青，身體不時抽搐，角色造型的「毀爛」程度，確是他拍戲以來最「嚴重」的一次。

香港01報導，古天樂為「暗殺風暴」不惜一反男神形象。古天樂表示，只要劇本適合及角色需要，從不介意以任何造型示人。至於化爛臉妝、刀疤妝是否很難頂？古天樂說：「還好啦，但拍戲時是夏天，要黏假皮、膠水，有時又要黏鬍鬚，又有動作戲，真是熱。」問他覺得造型如何，他笑言：「夠破爛。」

據報導，古天樂的特技化妝，由曾主理好萊塢電影「攻殼機動隊」（Ghost in the Shell）之特效妝、香港著名特效化妝師陳嘉偉（Gary）親自操刀，Gary透露製作過程主要是為古天樂做臉部倒模後再製作矽膠假皮，然後將假皮黏在臉上，再加上膠水及顏料。

由於古天樂在片中近乎所有戲分都要化特效妝，所以一定要顧及其皮膚，採用的相關顏料均屬好萊塢最頂級的特效化妝品，以免出現皮膚敏感影響拍攝。雖然有專業人員在場，但拍攝時是盛夏，古天樂大熱天時化特效妝，拍動作戲更熱到全身濕透，要不時補妝；而每次上妝落妝又要幾個鐘，過程難免有點辛苦，不過古天樂很有耐性且敬業，專業態度一流。

「暗殺風暴」由新聯華娛樂集團有限公司發行，邱禮濤執導、陳穎倫監製、沈錫然編劇。

香港 好萊塢

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