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Angelababy是稱呼舞孃的？楊穎藝名原來是這麼來的…

娛樂新聞組／即時報導
Angelababy身分證上的英文名字根本不是Angelababy。(取材自微博)
Angelababy身分證上的英文名字根本不是Angelababy。(取材自微博)

大陸人氣女星Angelababy(楊穎)五官精緻，吸粉不少，日前她在電競實境節目中，意外聊起身分證上的英文名字是「Yeung Wing」，與大家認知的「Yang Wing」有所不同。此外，她還提到當初取「Angelababy」當藝名的原因。

Angelababy日前參加電競實境節目，當大家在討論隊名時，有人提到win隊，而她就順口聊到自己身分證上的英文名是「Yeung Wing」，這與大家原以為的「Yang Wing」有所不同。原來她雖是在上海出身，但是後來上中學時全家移居到香港，因此她持有香港的身分證，上面的英文名是根據粵語發音的拼音。

至於為何會取「Angelababy」當藝名，是因為起初她在香港兒童節目當主持人時，取名叫baby，之後有另一位新人進來也叫baby，為了有所區別，她就改名為Angelababy。

不過，Angelababy這個名字在國外，通常是用於對舞孃和對特種行業女性工作者的稱呼，因此一度讓Angelababy好尷尬。

據悉，中國資深編劇汪海林去年9月在微博發文，表示在廣電總局要求下，禁止中國演員、藝人用外文名或近似外文名的藝名，特別點名「楊穎不能再署名叫Angelababy（楊穎）」。不過時隔快要1年，她依然以Angelababy走天下，如今卻傳出她身分證上的英文名字根本不是Angelababy。

Angelababy 香港 微博

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