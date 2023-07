絕口不唱「孤勇者」 陳奕迅目睹觀眾離場 心聲不忍了

陳奕迅帶來「路…一直都在」、「大人」等歌曲。(環球音樂提供)

香港 歌手陳奕迅(Eason)闊別7年再登台灣小巨蛋,23日晚舉辦最終場「FEAR AND DREAMS」世界巡演,唱到欲罷不能的他3度安可,場場限定的彩蛋唱好唱滿。他在Talking期間一度看到觀眾離場,大方表示不在意,還說:「希望大家有時候不用太在意,不用想太多,聽完不喜歡轉頭離開,你也不用太認真對待我講的話。」又打趣說「他付錢買票,我放進口袋」。

他將13張華語專輯的經典作品依序分配在各場安可,23日晚輪到最後1張專輯「C'mon In~」,由於觀眾均未離場,他笑說:「你們就是那種賴死不走,有什麼歌手就有什麼歌迷,今天我就不想多說話了,聊天沒意思。」希望能夠盡量滿足歌迷。

台下有觀眾舉牌手寫點了「忘記歌詞」、「不知所謂」、「漸漸」、「綿綿」、「一切還好」、「月球上的人」、「人來人往」共7首粵語歌,Eason說看到歌迷的苦心,當下化身人體KTV輪番清唱,但仍有幾首歌忘詞,他突然靈感爆發:「下次這樣開唱不用樂隊,你們舉什麼、我就唱,沒有時間限制,因為不一定要把整首歌唱完。」

他說自己準備了好多首歌曲,接連獻唱「誰來剪月光」、「床上的黑洞」、「之外」、「披風」,深怕遭到前6場粉絲抗議,Eason笑說:「主辦會明白的,前幾天的觀眾也會明白,噓!不要張揚出去。」對於歌迷舉牌稱不要聽「孤獨患者」、「孤勇者」跟「淘汰」,他眉頭一皺說:「你不要聽就離開啊!沒有啦,不要離開,我也沒有打算唱,真搞不懂你們的邏輯。」