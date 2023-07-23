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絕口不唱「孤勇者」 陳奕迅目睹觀眾離場 心聲不忍了

記者林士傑／即時報導
陳奕迅帶來「路…一直都在」、「大人」等歌曲。（環球音樂提供）
陳奕迅帶來「路…一直都在」、「大人」等歌曲。（環球音樂提供）

香港歌手陳奕迅（Eason）闊別7年再登台灣小巨蛋，23日晚舉辦最終場「FEAR AND DREAMS」世界巡演，唱到欲罷不能的他3度安可，場場限定的彩蛋唱好唱滿。他在Talking期間一度看到觀眾離場，大方表示不在意，還說：「希望大家有時候不用太在意，不用想太多，聽完不喜歡轉頭離開，你也不用太認真對待我講的話。」又打趣說「他付錢買票，我放進口袋」。

他將13張華語專輯的經典作品依序分配在各場安可，23日晚輪到最後1張專輯「C'mon In~」，由於觀眾均未離場，他笑說：「你們就是那種賴死不走，有什麼歌手就有什麼歌迷，今天我就不想多說話了，聊天沒意思。」希望能夠盡量滿足歌迷。

台下有觀眾舉牌手寫點了「忘記歌詞」、「不知所謂」、「漸漸」、「綿綿」、「一切還好」、「月球上的人」、「人來人往」共7首粵語歌，Eason說看到歌迷的苦心，當下化身人體KTV輪番清唱，但仍有幾首歌忘詞，他突然靈感爆發：「下次這樣開唱不用樂隊，你們舉什麼、我就唱，沒有時間限制，因為不一定要把整首歌唱完。」

他說自己準備了好多首歌曲，接連獻唱「誰來剪月光」、「床上的黑洞」、「之外」、「披風」，深怕遭到前6場粉絲抗議，Eason笑說：「主辦會明白的，前幾天的觀眾也會明白，噓！不要張揚出去。」對於歌迷舉牌稱不要聽「孤獨患者」、「孤勇者」跟「淘汰」，他眉頭一皺說：「你不要聽就離開啊！沒有啦，不要離開，我也沒有打算唱，真搞不懂你們的邏輯。」

他唱完「披風」之後下升降台、場燈全暗，所有觀眾依舊喊著安可、安可，這時前奏是「Ｋ歌之王」，他不顧超時狀況再度露面搞笑演唱「用心良苦」，唱了一段後表示要認真來了，所以又下台再登台帶來最後2首歌曲「K歌之王」、「十年」，最終超時約8分鐘。

陳奕迅在小巨蛋連辦7場「FEAR AND DREAMS」世界巡演。（記者李政龍／...
陳奕迅在小巨蛋連辦7場「FEAR AND DREAMS」世界巡演。（記者李政龍／攝影）
陳奕迅帶來「四季」、「陪你度過漫長歲月」等歌曲。（記者李政龍／攝影）
陳奕迅帶來「四季」、「陪你度過漫長歲月」等歌曲。（記者李政龍／攝影）
陳奕迅俏皮地比出愛心手勢送給所有歌迷。（記者李政龍／攝影）
陳奕迅俏皮地比出愛心手勢送給所有歌迷。（記者李政龍／攝影）
陳奕迅在小巨蛋連辦7場「FEAR AND DREAMS」世界巡演。（記者李政龍／...
陳奕迅在小巨蛋連辦7場「FEAR AND DREAMS」世界巡演。（記者李政龍／攝影）
陳奕迅替每場準備不同的安可彩蛋。（記者李政龍／攝影）
陳奕迅替每場準備不同的安可彩蛋。（記者李政龍／攝影）
陳奕迅一連7場「FEAR AND DREAMS」世界巡演在小巨蛋完美落幕。（環球...
陳奕迅一連7場「FEAR AND DREAMS」世界巡演在小巨蛋完美落幕。（環球音樂提供）
陳奕迅安可唱好唱滿。（環球音樂提供）
陳奕迅安可唱好唱滿。（環球音樂提供）

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