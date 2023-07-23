沈騰不擇手段「老實人」 成超能一家人笑料製造機

「超能一家人」雖是喜劇，但融入奇幻、童話等元素。(取材自微博)

由宋陽執導，艾倫、沈騰、陶慧、張琪、韓彥博、白麗娜主演的開心麻花奇幻喜劇「超能一家人」日前上映。談及這部一段時間以來穩居「想看」榜榜首的作品，宋陽直言，此次新作中融入奇幻、童話等元素，皆為喜劇之核服務，希望能令觀眾在新的情境之中感受到快樂和家庭的溫暖。

中新網報導，在劇中，由艾倫飾演的鄭前一家人天降超能力，為了對抗隻手遮天的大反派乞乞科夫(沈騰飾)，鄭前與家人們組團上陣，一系列搞笑驚險經歷，不僅令正義贏得最終的勝利，更令原本與家人疏離的鄭前真正感受到「家」的意義。

報導指出，從各式超能力的展示，到極具童話感和異域風情的冰天雪地的喀西契克市(片中故事發生地，一個架空的異域小城)，在「超能一家人」中，喜劇完成了與奇幻的深度融合。

對於此次的創新設定，宋陽直言，「『超能一家人』最吸引我的還是在於故事，我自己正好對於家庭有一些經歷和感悟，這個故事關於『家人在一起就能有無窮能量』的設定很打動我。這個基礎之上，我本人又非常喜歡奇幻題材，於是就覺得非常合適，希望把它拍出來，能與觀眾產生共鳴。」

據介紹，拍攝期間，「超能一家人」劇組進入到國外擁有百年歷史的博物館 內取景，製作1：1真實的火車頭進行拍攝，還去長白山收集雪景素材，「用特效來包裝這部影片，一方面是為了更好地展現出本土超能力童話感，更好地為喜劇服務，另一方面，也希望能讓觀眾有種從現實生活的抽離感，真正進入大銀幕夢境，徹底放鬆跟隨主人公去大笑，去感受家的溫度。」宋陽說。

作為近些年最具號召力的喜劇明星，沈騰此番在片中飾演大反派乞乞科夫，這一人物堪稱劇中最大笑料製造機，作為一個「不擇手段的壞人」，其最鮮明的個性竟然是「不會撒謊」，當反派具備了老實人的強屬性，反差人設將喜感徹底拉滿。