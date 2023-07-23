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TFBOYS「十年之約」到期 200萬粉絲想看「好像在做夢」

娛樂新聞組／綜合報導
王俊凱的單人海報。(取材自微博)
王俊凱的單人海報。(取材自微博)

中國知名男團TFBOYS十周年演唱會日前終於正式官宣。王俊凱、王源和易烊千璽在2013年8月6日出道，當時三人平均年齡才12歲，成年後，他們單飛卻不解散，各自在不同領域發展，成績亮眼。今年是團體「十年之約」到期之時，演唱會日期訂在出道的8月6日。消息一出即登上熱搜。

據悉，目前售票網上已有近200萬人表示「想看」，遠遠超過99%同類型演唱會。可想而知，演唱會的票也是一票難求，雖然官方標價是580元（人民幣）起，但網上黃牛已將票價炒到五位數。不少網友怒斥哄抬票價行為，讓真正想看的人買不到票。

這次正式官宣TFBOYS的十年之約演唱會日期，也讓不少網友感嘆「出道日即解散日」。演唱會訊息從官宣到轉發，就有10個熱搜掛在微博，可見人氣之旺。不少粉絲呼喊，「原來真的等到了這一天，感覺好像在做夢一樣。」

目前，演唱會的主視覺也已公布，除了三人同框海報，單人的海報也各有特色，但引來三人粉絲之間的大戰。其實，三人的個人粉絲的數早已遠遠超過團粉，粉絲「各擁其主」的態度十分明顯。

有網友說，王俊凱、王源和易烊千璽近幾年幾乎沒有同框過，這次演唱會可說是非常難得，而且有可能是最後一次合體開唱。加上「十年之約」意義非凡，粉絲自然會卯足了勁。

王源的單人海報。(取材自微博)
王源的單人海報。(取材自微博)
易烊千璽的單人海報。(取材自微博)
易烊千璽的單人海報。(取材自微博)

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