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陳妍希發文忘刪2字 夫唱婦隨糗爆 

娛樂新聞組／綜合報導
陳妍希糊塗，網友卻覺得很可愛。（取材自微博）
陳妍希糊塗，網友卻覺得很可愛。（取材自微博）

陳妍希發文宣傳和李若彤一同上節目「少年行」的片段，眼尖網友發現陳妍希竟然忘了刪開頭的「文案」2字，消遣她原來這種宣傳文都是工作人員準備好的，讓非本人發文一事受到矚目，在微博掀起討論。另有網友發現陳妍希的老公陳曉過去也犯過一樣的錯，不愧是真正的夫妻。

陳妍希發文忘了刪字。（取材自微博）
陳妍希發文忘了刪字。（取材自微博）

陳妍希日昨發文，寫下：「今晚的節目大家看了嗎，我和李若彤班主任都要迫不及待向釋延霈拜師了！我們的少年們都很寶藏喲，以後我要開始『偷師學藝』啦~」。

網友發現陳妍希一開始貼文忘了刪開頭的「文案：」，直批，「不會覺得很喜歡，真的還是拿出應有的工作態度吧！就算敷衍網友，也要敷衍到位吧！如果這是一種宣傳手段的話，那就另說」、「賺夠了就走吧」；不過有不少粉絲仍認為陳妍希糊塗得很可愛，「證明是你本人發的不是別人代發的」。

陳曉也曾發文忘了刪掉「文案」兩字。(取材自微博)
陳曉也曾發文忘了刪掉「文案」兩字。(取材自微博)

此外也有網友發現2021年陳曉也出過一樣的包，他發文慶祝新戲殺青，開頭直接將「文案」兩字也放了上去，很快便引起網友關注。可能是意識到了錯誤，陳曉又趕緊重新編輯，把文案兩個字刪除了，沒過幾分鐘之後，又將其加了回來。對於這對夫妻犯同樣錯，網友笑說：「主打一個夫唱婦隨，恩愛有加！」

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