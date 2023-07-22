夫在坐牢 安以軒回台與友人玩通宵

安以軒人已到台灣。（取材自微博）

台灣女星安以軒自老公陳榮鍊被捕以來，神隱一年半，接連被媒體直擊現身台北街頭，行程包括探望高齡90歲的奶奶、到健康診所看診，也不忘會星友，與宋芸樺、鄭元暢、奧運金牌羽球 選手王齊麟等人玩通宵，回台生活比在澳門 苦等老公出獄的生活滋潤許多。

安以軒在台灣娘家的背景本就雄厚，出入內湖豪宅，還有司機接送採買，更有好友們相陪送暖。她出門的裝扮都很低調，戴著口罩 、鴨舌帽，身穿暗色T-Shirt搭配短褲，雖不能像往日般公然炫富，但實際生活仍很優渥。

安以軒丈夫陳榮煉被判14年有期徒刑，外界瘋傳兩人已離婚。（取材自微博）

澳門德晉集團主席陳榮煉涉及非法賭博、洗錢，一審判決14年有期徒刑。安以軒好友夏于喬出席活動時，總會被問到她的近況，判決出爐時，夏于喬嘆：「（她的心情）一定會受影響啊，但她現在就是努力地要好好過日子，給她一點個人空間，好好沉靜心情。」

而安以軒不時被爆復出或是離婚消息，夏于喬日前出席記者會時表示，一直有跟她聯絡，但沒聽她說過要離婚，「沒有吧！我沒有聽說。」至於安以軒是否已從澳門回到台灣？夏于喬沒有正面回答，只說：「她帶著孩子很努力生活。」但是並不清楚安以軒是否可能復出，「我沒有去了解這些。」