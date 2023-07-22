莫文蔚推出新歌「永生所愛」 延續與星爺情緣

莫文蔚推出新歌「永生所愛」。（圖：Earth Entertainment 地球娛樂提供）

莫文蔚為慶祝出道30周年，推出新歌「永生所愛」，這首歌同時也是網易遊戲「大話西遊」量身打造的主題曲，莫文蔚擔任製作人並親自作曲，其中融入了她演出周星馳 電影「齊天大聖東、西遊記」的回憶和感受，她說：「我想大家聽到這首歌的時候，有很多的回憶、感受都會湧現回來。」

距離上次發行單曲已經兩年，這次莫文蔚再度邀請王海濤填詞，首次與音樂人T-Ma合作編曲。歌曲以現代音樂穿越時空的命題，融入復古音樂元素，呈現絕美意境和跨越時空的感覺，有別於她以往的「莫氏情歌」作品，帶有武俠片的感覺。

「永生所愛」是莫文蔚出道以來第二度為「西遊記」衍生作品獻唱，她與「西遊記」有深厚的緣分，她說：「當年演譯白晶晶這個角色，對我是一件很大的事情，沒想到隔了這麼多年之後，竟然又有機會跟『大話西遊』遊戲合作，還參與了這首歌曲的作曲與製作，我覺得這個緣分真的很特別，我也非常的榮幸。」

今年是莫文蔚出道30周年，她表示這是一個特別的一年，一直堅持做自己喜歡的事並享受每一分每一刻。她正積極籌備個人展覽，讓粉絲有機會一同分享她這30年來的點點滴滴。