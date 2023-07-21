陳妍希和老公同犯傻 發文忘了一個動作「被看光光」

陳妍希發文忘了刪字。(取材自微博)

陳妍希胡塗，網友卻覺得很可愛。(取材自微博)

陳妍希發文宣傳和李若彤一同上節目《少年行》的片段，眼尖網友發現陳妍希竟然忘了刪開頭的「文案」2字，虧她原來這種宣傳文都是工作人員準備好的，讓非本人發文一事受到矚目，在微博 掀起討論。另有網友發現陳妍希的老公陳曉過去也犯過一樣的錯，不愧是真正的夫妻。

陳妍希20日發文，寫下：「今晚的節目大家看了嗎，我和李若彤班主任都要迫不及待向釋延霈拜師了！我們的少年們都很寶藏喲，以後我要開始『偷師學藝』啦~」。

網友發現陳妍希一開始貼文忘了刪開頭的「文案：」，直批，「不會覺得很喜歡，真的還是拿出應有的工作態度吧！就算敷衍網友，也要敷衍到位吧！如果這是一種宣傳手段的話，那就另說」、「賺夠了就走吧」；不過有不少粉絲仍認為陳妍希胡塗得很可愛，「證明是你本人發的不是別人代發的」。

陳曉也曾發文忘了刪掉「文案」兩字。(取材自微博)