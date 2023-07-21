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張雨綺從小就美 初中引發全校師生圍觀

娛樂新聞組／綜合報導
張雨綺被讚從小美到大。(取材自微博)
張雨綺被讚從小美到大。(取材自微博)

中國女星張雨綺是知名「星女郎」，五官精緻、身材出眾的她，是不少人心目中的女神。其實，她在就讀初中時，就因為高顏值引起全校圍觀，連老師們都想一睹她的美貌。不過，張雨綺也提醒，長得好看的女生更應該警醒自己，不可以有懈怠或走捷徑的心理。

香港01報導，張雨綺近日在綜藝「這樣的你」節目中，大爆自己讀初中時，因為高顏值而引起全校圍觀一事。她說，「上初中報到那天，我們班級門口就全是人，於是我被班主任叫去了他們辦公室，接著四個樓的班主任們和各個老師們都來了我們這個樓，來圍觀我。」

她說，有一件事她記得很清楚，「我們老師說『一個女孩子長得太漂亮，學習成績不會太好的。』他這話也沒錯，我當時就是因為暑假就只顧著玩，所以入學考試成績很差。」

而正是因為老師這一番說話，激起張雨綺不服輸的心，在期末考時她發奮努力，最終考取了全年級第二名的好成績。

報導說，張雨綺用過來人的心情說道，雖然擁有高顏值的人，會比起其他人多一些機會，但她認為更需警醒自己，「會因此開了很多扇通道，但也同時會讓我們產生懈怠或走捷徑的心理，長得好看的女生更應該警醒自己。」中肯言論展現高情商一面。

據悉，從張雨綺在微博上PO出的童年照可見，她那時雖然皮膚較黝黑，但五官精緻，濃眉大眼，在16歲時拍了速食店廣告，之後被周星馳（星爺）看中，參演電影「長江7號」，成為星女郎，當時張雨綺才18歲。

張雨綺認為，漂亮的女生更應該警醒自己，不可有走捷徑的心理。(取材自微博)
張雨綺認為，漂亮的女生更應該警醒自己，不可有走捷徑的心理。(取材自微博)

香港 微博 周星馳

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