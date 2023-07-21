我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

台積電亞利桑納廠缺人 衝擊拜登連任路 議員說早該預見

戲說從頭／劉濤聯手秦海璐 「做自己的光」打怪升級

娛樂新聞組／綜合報導
劉濤(右)和秦海璐(左)在劇中是無話不說的閨密，更是並肩同行的戰友。（取材自微博）
劉濤(右)和秦海璐(左)在劇中是無話不說的閨密，更是並肩同行的戰友。（取材自微博）

女性成長勵志劇「做自己的光」近日開播，劉濤、秦海璐、柴碧雲在職場、家庭關係和情感關係上一路升級打怪，完成自我蛻變。劉濤、秦海璐在2007年「女人花」即在劇中飾演姊妹，此回再當閨密，二人戲裡戲外的姐妹情已經延續16年。

新快報報導，「做自己的光」以劉濤飾演的何歡、秦海璐飾演的白楊、柴碧雲飾演的趙媛媛展現三位職場女性的人生際遇，以多樣化的職場生態，展現都市女性走出人生困局、打破行業困境的勇氣。

劇中，劉濤、秦海璐是無話不說的閨密，並肩同行的戰友。戲外，她們也是數十年如一日的知己好友。劉濤和秦海璐最早在2007年電視劇「女人花」飾演一對姊妹。這麼多年來，她們幾乎從未缺席對方的重要時刻——劉濤結婚的時候，秦海璐是她的伴娘；每年生日，她們都是掐點凌晨為對方送上祝福。

此次在「做自己的光」中，劉濤和秦海璐本色出演一對姐妹花，她們雖然在工作中也有過爭吵，有過分歧，但卻始終陪伴在彼此身邊，在人生低谷期給了對方最強大的心理支撐和安慰。

報導指出，除了和秦海璐的閨密情，劉濤與劉宇寧的姐弟戀也是該劇一大看點。

劇中，劉宇寧回歸老本行，飾演溫暖善良的廚師蔣俊豪。劉宇寧與劉濤從誤會重重到互相理解，最終暗生情愫成為彼此終身的依靠。值得一提的是，這也是劉宇寧首部現代劇作品，與劉濤的「年下戀情」碰撞出不一樣的火花。

劉濤

上一則

亞莉安娜才傳要離婚已有新歡 是合演新片的他

下一則

甄子丹結婚20周年 為汪詩詩補辦浪漫婚禮

延伸閱讀

晶片戰升級 ASML維修中國設備須報准 美擬禁售舊款DUV

晶片戰升級 ASML維修中國設備須報准 美擬禁售舊款DUV
美國荷蘭升級管控 ASML維修中國現有DUV傳也要報准

美國荷蘭升級管控 ASML維修中國現有DUV傳也要報准
沒消失 上海健康碼將升級城市碼 被質疑加強人流監控

沒消失 上海健康碼將升級城市碼 被質疑加強人流監控
上海人工智慧大會 全球逾百家企業參與 採購金額上看百億人民幣

上海人工智慧大會 全球逾百家企業參與 採購金額上看百億人民幣

熱門新聞

阿湯哥和凱蒂荷姆斯離婚10多年，他與女兒蘇蕊少有互動。（Getty Images）

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

2023-07-14 02:29
楊洋、王楚然從客廳親到廚房，意外開啟水龍頭。(視頻截圖)

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

2023-07-19 09:00
海莉艾特沃等了好多年，才等到成為「不可能的任務」系列女主角的機會。（歐新社資料照片）

「不可能的任務」系列選女主角竟有這些秘辛

2023-07-17 17:21
《我的大叔》(左起)、《機智醫生生活》、《還魂》。(圖／摘自IMDb)

「機醫系列」不是第一 海外最受歡迎韓劇TOP 5

2023-07-13 11:35
謝霆鋒對自己的私生活一向極為保護。(取材自微博)

才闢謠分手王菲… 謝霆鋒罕見同框15歲大兒子 網發現驚人相似處

2023-07-15 21:34
72歲的譚詠麟自爆患病。(取材自微博)

72歲港星譚詠麟 自曝病了 4天瘦15磅

2023-07-15 07:00

超人氣

更多 >
美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元

美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元
清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定

清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定
漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年

漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年
微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單

微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單
暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」