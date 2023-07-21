戲說從頭／劉濤聯手秦海璐 「做自己的光」打怪升級

劉濤(右)和秦海璐(左)在劇中是無話不說的閨密，更是並肩同行的戰友。（取材自微博）

女性成長勵志劇「做自己的光」近日開播，劉濤 、秦海璐、柴碧雲在職場、家庭關係和情感關係上一路升級打怪，完成自我蛻變。劉濤、秦海璐在2007年「女人花」即在劇中飾演姊妹，此回再當閨密，二人戲裡戲外的姐妹情已經延續16年。

新快報報導，「做自己的光」以劉濤飾演的何歡、秦海璐飾演的白楊、柴碧雲飾演的趙媛媛展現三位職場女性的人生際遇，以多樣化的職場生態，展現都市女性走出人生困局、打破行業困境的勇氣。

劇中，劉濤、秦海璐是無話不說的閨密，並肩同行的戰友。戲外，她們也是數十年如一日的知己好友。劉濤和秦海璐最早在2007年電視劇「女人花」飾演一對姊妹。這麼多年來，她們幾乎從未缺席對方的重要時刻——劉濤結婚的時候，秦海璐是她的伴娘；每年生日，她們都是掐點凌晨為對方送上祝福。

此次在「做自己的光」中，劉濤和秦海璐本色出演一對姐妹花，她們雖然在工作中也有過爭吵，有過分歧，但卻始終陪伴在彼此身邊，在人生低谷期給了對方最強大的心理支撐和安慰。

報導指出，除了和秦海璐的閨密情，劉濤與劉宇寧的姐弟戀也是該劇一大看點。

劇中，劉宇寧回歸老本行，飾演溫暖善良的廚師蔣俊豪。劉宇寧與劉濤從誤會重重到互相理解，最終暗生情愫成為彼此終身的依靠。值得一提的是，這也是劉宇寧首部現代劇作品，與劉濤的「年下戀情」碰撞出不一樣的火花。