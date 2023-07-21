偶包甩不掉 楊洋對演技「問心無愧」粉絲卻急了

楊洋在電視劇「我的人間煙火」中演技遭到質疑。(取材自微博)

中國人氣男星楊洋憑藉帥氣外型圈粉無數，但他近日在電視劇「我的人間煙火」中演技遭到質疑，被不少網友詬病偶像包袱太重，甚至被配角魏大勛和客串的張彬彬比下去。面對爭議，楊洋受訪時正面回應種種質疑。

楊洋近日接受「環球時報」採訪表示，演戲其實是很幸福的一件事，讓自己在每一個故事中體驗不同的人生。不僅可以開闊眼界，也能讓觀眾看到一些好的人物和作品，還可以給自己留下美好回憶。他覺得「做演員，就是很幸福」。

而被問到怎麼看待外界的爭議時，楊洋表示，「我覺得網路上的事情看一看就好，不要過多在意。要堅定地知道自己要什麼、走什麼樣的路。對於我而言，就是踏踏實實地演好每一部戲，問心無愧。」

香港 01報導，對於楊洋的回應，不少網友認為他太固步自封，更翻出黃曉明 當年被評價「油膩」時的訪問，相比之下，要謙虛很多。在黃曉明看來，這並不是網友開玩笑，而是很認真的評價，所以把自己的心態放得特別低。

除此之外，有網友指出，黃曉明是中國最年輕的影帝大滿貫，雖然早年出演霸道總裁角色被批油膩，但同時也有不少好作品及代表作，反觀楊洋多年來沒有獎項之餘，連提名都很少，因此兩人沒有可比性。

楊洋的經紀人賈士凱也在近日回應「我的人間煙火」開播以來的爭議，「電視劇是由集體創作完成的作品，感謝這些不完美但有血有肉有煙火氣的角色。」