甄子丹結婚20周年 為汪詩詩補辦浪漫婚禮

甄子丹為愛妻汪詩詩補辦一個盛大的婚禮。(取材自微博)

香港 演員甄子丹 與汪詩詩於2003年結婚，兩人當年是低調辦婚禮，沒想到在結婚20周年之後，甄子丹決定在義大利 為愛妻補辦盛大婚禮，邀請眾多好友送祝福。婚禮上，甄子丹穿著米色西裝，牽著穿著一身白色婚紗的汪詩詩，而事後他感性的寫道：「老婆未來繼續管管我」。

香港01報導，甄子丹20日公開了他與汪詩詩在義大利科莫湖邊補辦盛大的婚禮相照片。除了二人的親友外，他們亦邀請了不少的圈中好友出席觀禮，包括：王寶強、王晶與太太、張玉珊、呂良偉與太太、甄家班、蔡一智等人。

汪詩詩一身白色婚紗，上半身透視蕾絲設計，令好身材若隱若現。甄子丹則穿上米色西裝，加上黑色蝴蝶結，十分帥氣，二人在親朋好友的見證下舉辦婚禮。

甄子丹另外分享的照片則是以黑色的禮服為主，汪詩詩美胸、大長腿展露無遺。汪詩詩摟著甄子丹溫柔親吻，羨煞眾人。

報導指出，甄子丹也在網上深情告白，他感謝汪詩詩溫柔相伴20年，一直當他最堅強的後盾。「有你幫我統籌好公司的一切，我閒下來時，你帶著我到處跟朋友聚會散散心」，因此，在結婚20周年之際，他決定在汪詩詩最愛的科莫湖補辦婚禮，並邀請親友到場見證。

甄子丹也顯露可愛的一面寫道：「辛苦老婆未來繼續管管我。」