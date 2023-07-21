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男神現雙下巴… 吳彥祖PO「死亡角度」自拍照 網讚：帥哥無所畏懼

娛樂新聞組／即時報導
吳彥祖自拍時不慎出現三層雙下巴，讓不少網友直呼男神變老了。(取材自微博)
吳彥祖自拍時不慎出現三層雙下巴，讓不少網友直呼男神變老了。(取材自微博)

擁有高顏值、高䠷身材的吳彥祖已經48歲，仍是不少人心目中的男神。近幾年，吳彥祖對於外貌、身材似乎疏於管理，近日他回到香港旅遊，自拍時不慎出現三層雙下巴，加上髮際線變高，讓不少網友直呼男神變老了。

香港01報導，從吳彥祖在社交平台PO出的自拍照可見，他的臉龐圓潤不少，更顯髮際線過高問題。有網友說，這根本就是「死亡角度」自拍照。

但吳彥祖似乎不介意偶像包袱，還留言表示，「在離開了將近4年後再回到香港的感覺真是太好了。我在這裡生活了20年，今天擁有的一切都歸功於它。剛到這的時候我還是個21歲的傻小子，是這個地方讓我找到了自我。它給了我從未夢想過的東西，讓我看到了我不敢想能看到的事。香港的風景、聲音、氣味、手感都和我記得裡的一模一樣。最重要的是，我還見到多年未見的老友們。香港在我心裡，永遠都是特别的。雖然這是一次短途旅行，但我已經迫不及待想再回來拍電影了！」

報導說，不少網友見到吳彥祖的自拍照都留言直呼男神真的變老了，但也有網友持不同看法，認為真正的帥哥不會在意用甚麼角度拍攝，「只有帥哥敢這樣」﹑「帥哥無所畏懼」﹑「好看的人才不在乎自己好不好看」等，還希望他快回來拍電影，大家一定會支持他。

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