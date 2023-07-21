王嘉爾邀女粉上台遭摸胸肌？ 網友不滿偶像被「吃豆腐」

女粉絲主動將手摸上王嘉爾胸肌，引發其他粉絲不滿。(視頻截圖)

南韓偶像團體GOT7香港 成員王嘉爾近幾年將工作重心轉移往內地，人氣暴漲。他近日赴內地舉辦巡迴演唱會，在邀請女粉絲上台的環節中，竟遭摸胸肌「吃豆腐」，引發網友議論。

王嘉爾日前開演唱會，其中一個環節是邀請女粉絲上台作親密互動，不過獲邀上台的女粉絲一連串舉動卻惹來其他粉絲不滿。

香港01報導，從網上片段可見，女粉絲先是與王嘉爾站在舞台樓梯上，高王嘉爾一級的她用手搭住王嘉爾的肩膀。此後王嘉爾移開身體，女粉的手從王嘉爾肩頭滑落其胸部，王嘉爾則輕輕牽起她的手，撥一撥她的長髮，再抱住她的腰拉向自己方向，恰好王嘉爾的臉部就正對住女粉胸部，姿勢曖昧。

之後王嘉爾帶女粉走下樓梯，原地旋轉一圈後，由女舞者牽手帶她下台。

報導說，這個女粉在台上的舉動引發網友議論，尤其對她主動將手摸上王嘉爾胸肌，疑似吃王嘉爾豆腐的做法，感到不滿。