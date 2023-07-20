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郭富城長女「美貌神複製」 網友驚呼：側臉像極楊冪

娛樂新聞組／綜合報導
郭富城長女側臉被說像楊冪小時候。(取材自微博)
郭富城長女側臉被說像楊冪小時候。(取材自微博)

郭富城近日在澳門舉辦巡迴演唱會，老婆及女兒也現身觀眾席支持，其中大女兒美貌意外曝光，網友驚呼「美貌神複製」，也有人像楊冪小時候。而郭富城出席活動時，被記者問什麼時候再生一個孩子？他一開始說兩個剛剛好，但很快鬆口說等兩個女兒大一點再打算，這樣女兒就可以幫忙照顧弟弟妹妹，似乎透露想要追三胎。

郭富城演唱會，小22歲的嬌妻方媛帶著兩個女兒Chantelle、Charlotte應援。她分享了一系列照片，其中一張照片，是女兒們進入後台與老爸的互動。只見郭富城拿兩張VIP識別證，女兒伸長著手要拿，捕捉到了郭富城在後台的「寵女現場」。

小時候的楊冪。(取材自微博)
小時候的楊冪。(取材自微博)

方媛分享的照片中，不小心曝光了長女Chantelle的側臉。從照片中可以看到，Chantelle綁著包包頭，兩隻小手高舉螢光棒，雖然一隻手遮住了半邊臉，但也不難看出她擁有一雙濃眉大眼與高挺的鼻子，完全遺傳父母的好基因，是個氣質小美女。

郭富城拿著兩個VIP的掛牌親自遞到了兩個寶貝女兒的手中。(取材自微博)
郭富城拿著兩個VIP的掛牌親自遞到了兩個寶貝女兒的手中。(取材自微博)

大女兒曝光後，引來大批網友讚賞，「大寶太漂亮了啦」、「頂級顏值的一家！郭富城方媛好幸福」、「女兒和媽媽真的太漂亮」、「遺傳爸媽好基因，是個小美人」。更有人說，Chantelle側臉有點像楊冪小時候。

郭富城受訪時透露，女兒有舞蹈天賦。他並自曝女兒看完他的演唱會後，回家畫了一幅他在舞台上的畫作，令他開心不已。被問到是再生一個孩子，似乎有意追三胎，至於是何時，他則說順其自然，孩子畢竟需要教養和時間，養兩個娃已令他頭大。

方媛帶兩個女兒去看郭富城演唱會。(取材自微博)
方媛帶兩個女兒去看郭富城演唱會。(取材自微博)

楊冪 澳門

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