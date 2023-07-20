楊洋「我的人間煙火」錯誤示範 不關水龍頭還把玩滅火器

楊洋(左)、王楚然把玩滅火器，網友大罵。(視頻截圖)

大陸男星楊洋和小八歲王楚然拍攝「我的人間煙火」，其中一場40秒激烈吻戲，被網友抓包「為什麼要開水龍頭？」連法院小編都看不下下去了，兩人在劇中還把玩滅火器，再度遭到網友群罵「教壞小孩」。

楊洋在「我的人間煙火」在戲中和王楚然分手後再度相遇，並且上演吻戲，從客廳吻到廚房。王楚然靠在流理台前，手一放觸碰到水龍頭，水力全開，旁邊更有一壺水還在沸騰，這段吻戲超過40秒。

楊洋(左)、王楚然從客廳親到廚房，意外開啟水龍頭。(視頻截圖)

不料播出後，觀眾視覺沒放在兩人的激情演出，焦點反而全放在水龍頭開水。眾人問「怎麽接吻還要開水龍頭啊」、「節約水資源人人有責，沖油先拿洗潔精」。連湖南人民法院官方微博 的小編也寫道：「水利部、國家機關事務管理局、中央廣播電視總台發布節約用水宣傳短片——每天節約一滴水。」貼文配上一段節約用水的影片，宣導「關緊水龍頭」。

在劇中有段楊洋和王楚然把玩滅火器的場面，網友批評，「實在太離譜了…都教孩子別亂玩滅火器」、「劇情教壞孩子，以後發生火災還以為抱人才能使用滅火器」、「說什麼宣傳消防題材，其實就是裝逼耍帥無腦談戀愛」、「不知道怎麼審核的」。

法治日報對此也提醒滅火器不是玩具，要「正確」使用，任何單位、個人不得損壞、挪用或者擅自拆除、停用消防設施、器材，。滅火器不是玩具，不要隨便玩耍或用於嬉戲打鬧。