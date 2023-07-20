梁朝偉白髮、酷樣客串韓女團MV 被扯「辱華」

梁朝偉驚喜現身韓女團「New Jeans」新歌「Cool With You」MV。(取材自YouTube)

南韓 女子天團NewJeans21日發行全新迷你專輯「Get Up」，自從首發單曲「Super Shy」拉到義大利 拍攝，再度帶動舞蹈風潮之後，最新主打「Cool With You」MV更驚喜找來香港影帝梁朝偉 客串，在街頭現身與女主角鄭好娟對望，短短幾秒鐘立刻引起推特、微博網友瘋狂截圖，紛紛驚訝梁朝偉竟會客串演出女團MV。不過也有中國大陸網友質疑，New Jeans先前爆出辱華爭議，擔心梁朝偉和她們合作不妥。

「Cool With You」MV有A、B版本，梁朝偉出現在B版本中，他頂著一頭白髮現身，以「神」的姿態降臨，複雜的眼神充滿各種情緒，與曾演過「魷魚遊戲」的女主角鄭好娟對望一幕讓人不寒而慄。這也是梁朝偉繼2002年與南韓影后全度妍合作南韓歌手The Name的同名MV「The Name」，時隔21年再參演南韓歌手的MV。

韓女團「New Jeans」人氣高。(取材自YouTube)

南韓網友們也紛紛留言表示，「怎麼邀請到梁朝偉的？」、「我很好奇MV接下來會發生什麼，沒想到會在南韓偶像MV中看到梁朝偉」、「梁朝偉為什麼這麼酷？」等等。

部分大陸網友對於梁朝偉現身也感到驚喜，但也有人說「New Jeans」今年1月和南韓工藝設計振興院合作，New Jeans穿韓服在節目中宣傳有關韓紙的知識，並提到韓紙有千年歷史。此影片一出，大陸網友直指造紙源於中國文化而非南韓，認為New Jeans企圖混淆視聽、有辱華之嫌。