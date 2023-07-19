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大眼睛、尖下巴不見了 蛇精男消失6年 最新照片曝光

娛樂新聞組／綜合報導
「蛇精男」劉梓晨。（取材自微博）
「蛇精男」劉梓晨。（取材自微博）

網絡紅人「蛇精男」（劉梓晨）出道多年以來，一直都以驚人樣貌以及霸氣言論聞名，更傳出他的整形次數超過50次，但他消失網路6年，近況曝光，他PO生活照，風格跟以往大不相同，令許多人驚訝「現在好正常」。

劉梓晨現在搬到美國生活，已經不像過去一樣有誇張妝容，頂多會貼出自己在美國生活日常照，偶爾上傳跟風景的合照，還有一些心情寫照，配上一些詩意的文字。

劉梓晨所PO出的照片，少了濾鏡和修圖手法，他的下巴其實並不尖銳，眼睛也不像過往照片中那麼巨大，看起來就像一個樸素的學生。不少網友驚訝「其實還是挺正常的一個人」、「所以之前是P圖P狠了」、「其實他一直長這樣，之前非要P成蛇精而已」、「其實有很多人關心你，不必再扮醜博關注了」、「不要修圖好看很多～」。

事實上，蛇精男曾坦言自己在臉上打了4、50針玻尿酸，但因全部溶解，未來還想挑戰80支，他堅稱只有「微整」，沒有做要削骨、手術的整形，蛇精男後來又PO出整容的手術照，只見他剛整過形，鼻梁、下巴、太陽穴還貼著紗布，連剛割完的雙眼皮都紅腫未消，看起來有點嚇人。

劉梓晨也曾公開表示喜歡虐待動物，「最近在國外網上看了很多虐待動物的視頻，說實話其實我覺得虐待動物挺帶感的，我小時候就特別喜歡捏死蝌蚪！一手下去他們就融掉了。那感覺真的很爽」。 劉梓晨還表示自己就喜歡吃猴腦、狗肉，還說「我有錢進大飯店吃珍惜動物～我任性」。

「蛇精男」劉梓晨現況曝光。（取材自微博）
「蛇精男」劉梓晨現況曝光。（取材自微博）
「蛇精男」劉梓晨現況曝光。（取材自微博）
「蛇精男」劉梓晨現況曝光。（取材自微博）

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