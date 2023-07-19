王寶強電影大賣 前妻要他不忘初衷 網罵「安什麼心」

王寶強(左)前妻馬蓉(右)發文恭喜他的電影大獲成功。(取材自微博)

王寶強監製參演的「八角籠中」獲巨大成功，預估票房會到19億人民幣。然而她前妻馬蓉在微博 上發祝福，恭喜「八角籠中」大獲成功，也要王寶強不要被名利沖昏頭腦，不改初衷，做自己喜歡做的事情。不過，對馬蓉的賀文，網友怒了，認為她蹭熱度，多數問「她安什麼心？」

王寶強籌備6年之久的電影「八角籠中」，由他自導自編自演，獲得不少好評。不過這部戲籌拍之初，除了外界沒有信心投資 ，更碰上妻子馬蓉出軌經紀人宋喆鬧婚變，婚變騷動轟動網路，討論此事的閱讀量超過50億。

離婚鬧劇令王寶強跌到谷底，電影首映會時，他的前老闆王中磊忍不住說：「想像不到寶強這6年是怎麼過來的」。王寶強坦言在籌備過程中遇到相當多的困難，「這個電影就像是我的生命，只有這部電影才能證明，讓所有質疑我、對我使壞的人都證明給他們看，讓他們感到後悔。」也坦言外界認為他是一個明星，因此生活應該不會差，「可你知道我這些年經歷了什麽，我內心的痛苦，我內心的艱難，我是怎麽扛過來的。我不想去說我有多麽難過，怎麽一路走過來的。」

事隔6年，馬蓉發文祝賀前夫，不過網友對此都表示，她覺得被遺忘太久了吧？於是特意找來這麼一個機會來刷刷存在」、「可能她後悔了」、「這臉皮是什麼做的？」

而「小王」宋喆當年侵占王寶強千萬財產，犯職務侵占罪被判刑6年，傳出已經出獄。