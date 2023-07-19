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范冰冰積極復出 不受侵權官司影響交流粉絲

記者陳建嘉／綜合報導
范冰冰不受官司糾紛影響。（取材自微博）
范冰冰不受官司糾紛影響。（取材自微博）

范冰冰陷入陰陽合同逃稅風波後，聲勢一落千丈，但近年積極重返榮耀，今年還出席柏林影展、坎城影展增加國際知名度，但根據江南都市報17日報導，美顏秘笈（廣東）化妝品研究開發有限公司告范冰冰等成案，而這起與商標權有關的糾紛，將於7月25日開庭審理。范冰冰目前在微博上看來心情未受影響，仍舉辦與粉絲的互動抽獎活動，並對幸運粉絲喊「恭喜」。

報導引述天眼查APP指出，近日瑩特麗科技（蘇州工業園區）有限公司、范冰冰、范美麗（北京）化妝品貿易有限公司新增一則開庭公告。這起官司的原告方是美顏秘笈（廣東）化妝品研究開發有限公司，相關案由涉及商標權侵權糾紛，全案訂於25日在江蘇省蘇州市蘇州工業園區人民法院開庭審理。報導說，范冰冰的創始品牌Fan Beauty Secret即由范美麗（北京）化妝品貿易有限公司專營。

范冰冰近年積極重返榮耀，不只與好友潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)聯手主演好萊塢動作片「355：諜影特攻」，不過評價、票房都不佳，今年重返國際影展再受注目，卻在此時遇到官司，外界也關注她接下來發展、回應。

范冰冰不受官司糾紛影響。（取材自微博）
范冰冰不受官司糾紛影響。（取材自微博）

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