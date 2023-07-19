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「受害人」周迅被逼陪酒 她嗆辣回應躲性騷

記者楊起鳳／綜合報導
周迅在新戲中扮演律師。（圖：愛奇藝國際站提供）
周迅在新戲中扮演律師。（圖：愛奇藝國際站提供）

演員周迅演完「如懿傳」、「小敏家」後許久未有新作品，她主演的愛奇藝新戲「不完美受害人」近日首播，就大獲好評。劇中周迅飾演律師演技炸裂，不過律師的專業台詞也讓她花了不少功夫，她受訪時透露：「這個戲的台詞是我拍戲到現在最艱難的一次，背法規法條的時候，一個字都不能錯。」

周迅在首集出場就十分帥氣，不但巧妙避開職場性騷，面對酒桌文化被大客戶逼喝酒時，先是平靜說「如果你們誰要灌我酒的話，我抬腿就走人」對方後面惱羞成怒，周迅更是堅定立場回嗆，「我賣的是法律服務，而不是我這個人，我沒有義務對你唯命是從，更沒有義務陪你喝酒。」整頓甲方的台詞讓觀眾看了大呼過癮。

周迅也透露在「不完美受害人」裡可以看到「不完美受害人在經歷一些不好的事情的時候，她們軟弱過、屈服過，她們會審視自我的不完美，也迸發出勇敢。」該劇演員演技在線，周迅、劉奕君等人的演技自然不在話下，就連以電影「美人魚」走紅的「星女郎」林允也被網友誇演技進步很多，把受害者的委屈、無助、傷心的情緒拿捏到位，林允的演技話題還因此上了微博的熱搜，被網讚「有被驚喜到」「演技進步很大，感受到受害者的內心活動」。

周迅表示律師的台詞很難背。（圖：愛奇藝國際站提供）
周迅表示律師的台詞很難背。（圖：愛奇藝國際站提供）

周迅 性騷 微博

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