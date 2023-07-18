我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球頭獎史上第三高 華洋民眾試手氣

阿茲海默症現曙光 禮來抗體新藥證實延緩認知衰退病程

陳奕迅搞笑趴台上 揭張學友28年淵源

記者林士傑／綜合報導
陳奕迅搞笑趴在台上催眠大家「你看不到我」。（圖：環球音樂提供）
陳奕迅搞笑趴在台上催眠大家「你看不到我」。（圖：環球音樂提供）

港星陳奕迅（Eason）日前在台北開唱第二場也是他入行28周年紀念日，他特別選唱比賽獲獎歌曲「望月」，並道出與張學友的淵源。而人來瘋的他一度趴在台上，雙手擺在頭頂試圖發出催眠電波，對著觀眾狂說「你看不到我」，搞笑動作逗樂萬人。

Eason替每場安可安排不同歌曲，首場選擇了第一、二張華語專輯的作品，第二場是第三、四張華語專輯的「婚禮的祝福」、「不如這樣」，他對「婚禮的祝福」企畫內容十分難忘，因為介紹了他在演出途中收到舊愛喜帖的感受，讓他直呼有些煽情，忍不住問粉絲：「你們相信嗎？」全場齊聲喊相信，讓他笑了出來。後來他話鋒一轉，提到宣傳期間遇到921大地震，從此之後覺得人是如此渺小，「讓我更懂得感恩，每天要活得開心。」

他也感謝觀眾投入演出當中，歌迷舉起寫著「三屆金曲歌王」的大字報，並列出多首想點的歌曲，他說：「你們對我的愛， 我感受到了，真的非常謝謝。」不忘分享自己後台有特別版的鹹水雞，幽默表示：「化妝品不需要，因為我5分鐘就融掉了，汽車什麼的不需要，我要鹹水雞贊助！哈哈。」

當天對他而言別具意義，因為28年前的同一天在香港第14屆新秀歌唱大賽奪得冠軍，後來開演唱會帶來張學友的「望月」一曲，前奏才剛下就瞄到張學友從右側舞台現身，讓他難忘至今。對於入行28年的際遇，他感性表示：「非常感謝所有一直幫助我、支持我的朋友們，謝謝你們欣賞我。我會繼續做好我每一次的演出！明日放假 ，所以會好好休息。」

香港 地震

上一則

「唐伯虎點秋香」30周年 成星爺在台代表作

下一則

「八角籠中」的她竟是王寶強親姊… 網讚神相似

延伸閱讀

陳奕迅小巨蛋演唱會暴走？嗆周杰倫、恨張學友

陳奕迅小巨蛋演唱會暴走？嗆周杰倫、恨張學友
香港著名歌手陳奕迅9/20舊金山Chase Center 為歌迷獻唱

香港著名歌手陳奕迅9/20舊金山Chase Center 為歌迷獻唱
陳奕迅台灣小巨蛋開唱 全場1舉動讓他感動泛淚

陳奕迅台灣小巨蛋開唱 全場1舉動讓他感動泛淚
經典金曲唱太少？陳奕迅照吸7萬人搶聽原因曝光

經典金曲唱太少？陳奕迅照吸7萬人搶聽原因曝光

熱門新聞

阿湯哥和凱蒂荷姆斯離婚10多年，他與女兒蘇蕊少有互動。（Getty Images）

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

2023-07-14 02:29
資深歌手甄妮。（本報資料照片）

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

2023-07-10 15:28
李玟。(摘自微博)

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

2023-07-11 17:02
《我的大叔》(左起)、《機智醫生生活》、《還魂》。(圖／摘自IMDb)

「機醫系列」不是第一 海外最受歡迎韓劇TOP 5

2023-07-13 11:35
謝霆鋒對自己的私生活一向極為保護。(取材自微博)

才闢謠分手王菲… 謝霆鋒罕見同框15歲大兒子 網發現驚人相似處

2023-07-15 21:34
麗莎瑪莉普里斯萊去世半年後，死因終於被公開。（路透資料照片）

「想減肥」丟了小命？貓王獨生愛女死因報告驚人

2023-07-13 22:31

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招
機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截

機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截