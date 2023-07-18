陳奕迅搞笑趴台上 揭張學友28年淵源

陳奕迅搞笑趴在台上催眠大家「你看不到我」。（圖：環球音樂提供）

港星陳奕迅（Eason）日前在台北開唱第二場也是他入行28周年紀念日，他特別選唱比賽獲獎歌曲「望月」，並道出與張學友的淵源。而人來瘋的他一度趴在台上，雙手擺在頭頂試圖發出催眠電波，對著觀眾狂說「你看不到我」，搞笑動作逗樂萬人。

Eason替每場安可安排不同歌曲，首場選擇了第一、二張華語專輯的作品，第二場是第三、四張華語專輯的「婚禮的祝福」、「不如這樣」，他對「婚禮的祝福」企畫內容十分難忘，因為介紹了他在演出途中收到舊愛喜帖的感受，讓他直呼有些煽情，忍不住問粉絲：「你們相信嗎？」全場齊聲喊相信，讓他笑了出來。後來他話鋒一轉，提到宣傳期間遇到921大地震 ，從此之後覺得人是如此渺小，「讓我更懂得感恩，每天要活得開心。」

他也感謝觀眾投入演出當中，歌迷舉起寫著「三屆金曲歌王」的大字報，並列出多首想點的歌曲，他說：「你們對我的愛， 我感受到了，真的非常謝謝。」不忘分享自己後台有特別版的鹹水雞，幽默表示：「化妝品不需要，因為我5分鐘就融掉了，汽車什麼的不需要，我要鹹水雞贊助！哈哈。」

當天對他而言別具意義，因為28年前的同一天在香港 第14屆新秀歌唱大賽奪得冠軍，後來開演唱會帶來張學友的「望月」一曲，前奏才剛下就瞄到張學友從右側舞台現身，讓他難忘至今。對於入行28年的際遇，他感性表示：「非常感謝所有一直幫助我、支持我的朋友們，謝謝你們欣賞我。我會繼續做好我每一次的演出！明日放假 ，所以會好好休息。」