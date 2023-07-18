2023上半年劇王？ 不是9.4高分「漫長的季節」 而是這部…

「狂飆」捧紅了飾演黑老大的張頌文。(取材自微博)

2023年上半年，在陸劇市場上，熱鬧滾滾，灰色又明亮的「狂飆」、科幻並厚重的「三體」，以及由浪漫轉至殘酷的「漫長的季節」，哪一部才是2023年上半年的「劇王」？近日，多個數據統計平台公布2023年上半年的影視劇指數，讓我們看到了ㄧ些變化。

羊城晚報引述燈塔專業版數據顯示，上半年口碑前十作品豆瓣評分全部超過8分，並且出現去年同期沒有的、9分以上的高分劇集——9.4分的「漫長的季節」。對比2022年，口碑前十作品中懸疑劇占據半數，2023年上半年高分劇集在類型上更為豐富，如，近年來較少出圈的科幻題材劇「三體」，還有喜劇、武俠、諜戰、年代等類型劇。

作為劇集口碑的重要參考指標，「豆瓣評分」無疑是劇集營銷環節的必爭之地。近年來，評分人數也成為網友判斷一部高口碑作品真實認可度的重要指標。今年上半年上新的劇集中，有7部作品豆瓣評分人數超過10萬，「漫長的季節」、「狂飆」兩部作品評分人數甚至超過了77萬。而在2022年，僅有5部作品豆瓣評分人數超過10萬，評分人數排名前二的分別是75萬的「開端」和55萬的「夢華錄」。

值得一提的是，今年上半年誕生了近三年來播放數據最好的劇王「狂飆」。該劇的播放量在德塔文、燈塔專業版、貓眼專業版、雲合數據等各大數據平台，都占據榜首。「狂飆」也成為「慶餘年」之後，又一部打破百億播放量的劇集。