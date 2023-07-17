孫儷遊香港吃茶餐廳 疑探姨奶奶胡慧中

胡慧中（右）是孫儷（左）的姨奶奶。（取材自微博）

因電視劇「後宮甄嬛傳」走紅的中國大陸女演員孫儷 ，近日被目睹現身香港 茶餐廳用餐，還親切與餐廳老闆合影，照片上傳後引發網民熱議，許多人推測孫儷此行應該是「私人行程」，因為她與香港頗有淵緣，不但女兒是在香港生的，她的姨奶奶、影星胡慧中也住在香港，可能藉機拜訪。

香港01報導，根據該茶餐廳老闆上傳的照片，孫儷穿上淺灰色的長袖衫，配以黑色吊帶裙，戴上漁夫帽，樣貌青春可愛。大明星接地氣的在茶餐廳用餐也引起網民討論，還有人問難道夏天穿長袖不熱嗎？

事實上孫儷此行可能不是單純觀光 ，更可能是探親。報導稱，曾紅透兩岸三地的女星胡慧中是孫儷祖母的妹妹，孫儷曾於微博上曬出與胡慧中的合照，兩人關係融洽，2014年孫儷與丈夫鄧超在香港生下女兒後，胡慧中還專程前往探望。不過，當時也引發「雙非兒」爭議，之後便有消息傳出，孫儷已透過優秀人才入境計畫領取香港身分證。

胡慧中在台灣出生，與林青霞、胡茵夢、周丹薇並稱台灣四大美人，1980年代赴香港發展，曾演出「夏日福星」、「福星高照」等電影，1998年嫁給香港前民政事務局局長何志平後息影。