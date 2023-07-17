戲說從頭／懸疑刑偵劇「消失的十一層」 劇情不俗套

潘粵明在劇中飾演地方警察局副局長。（取材自微博）

中國男演員潘粵明主演的懸疑網劇「消失的十一層」日前播出，首映當天就衝上串流平台熱門榜單第二名，成為今年暑期檔熱度最高的警匪刑偵劇。本劇也是潘粵明繼2017年的「白夜追兇」後，久違地重回刑偵懸疑劇。

北京 晚報報導，「消失的十一層」以工地挖出的頭骨為引子，揭開了一起六年前發生在滄海市的礦難事故。潘粵明在劇中飾演主角、地方警察局副局長曲江河，他在調查這起事故時，發現自己的大哥、果靖霖飾演的孟川生竟與礦難的真相有千絲萬縷的聯繫，還在當地織成黑惡勢力關係網。潘粵明隨後與陳數飾演的新到任女局長嚴鴿聯手破案，重現滄海市的朗朗晴空。

「消失的十一層」沒有拘泥於單一的查案和懸疑路線，它更貼近於大家熟悉的刑偵劇，並融入了「掃黑」題材。和大多數網劇熱中「埋梗」不同，該劇一開篇就幾乎將黑白雙方的勢力明牌，第一集就以倒敘的方式展現了六年前的礦難現場，並直接演出孟川生就是大反派的劇情。不過，故事沒有單純以礦難調查為線索推進，同時還推出了礦難當日現場的另一處群毆事件，並結合嫌疑人邱社會的抓捕行動，牽出了滄海市復雜的地方勢力網。

報導說，「消失的十一層」用了大量篇幅來展示曲江河與孟川生複雜的兄弟情誼，這也讓該劇的刑偵懸疑之外，融入了更多感性的元素，為演員的表演增加了不少空間。不少觀眾就被孟川生的變臉眼神驚嚇，成為懸疑劇中不可多得的名場面。

雖然不主打「埋梗」，但「消失的十一層」在懸疑層面也不落窠臼，不少劇情的設置常常出乎意料，給觀眾帶來一種超出預期的「爽感」，例如逮捕命案嫌疑人後，卻發現他還有雙胞胎兄弟；關鍵證人突然出車禍身亡，留下含義不明的一組數字「334」；主角的師傅作為當年的調查者和知情人，卻屢在主角查案過程中百般阻撓，複雜的人際關係與時時反轉的劇情，讓觀眾如同劇中的曲江河一樣，未能感受到一刻的輕鬆。從該劇的開局來說，「消失的十一層」做到了標準線以上的水準。