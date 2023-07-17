我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

問到「六四」 百度AI「文心」突重開機：我們換個話題

北加奧克蘭機場附近同地點 華人留學生又被砸車偷竊

戲說從頭／懸疑刑偵劇「消失的十一層」 劇情不俗套

娛樂新聞組／綜合報導
潘粵明在劇中飾演地方警察局副局長。（取材自微博）
潘粵明在劇中飾演地方警察局副局長。（取材自微博）

中國男演員潘粵明主演的懸疑網劇「消失的十一層」日前播出，首映當天就衝上串流平台熱門榜單第二名，成為今年暑期檔熱度最高的警匪刑偵劇。本劇也是潘粵明繼2017年的「白夜追兇」後，久違地重回刑偵懸疑劇。

北京晚報報導，「消失的十一層」以工地挖出的頭骨為引子，揭開了一起六年前發生在滄海市的礦難事故。潘粵明在劇中飾演主角、地方警察局副局長曲江河，他在調查這起事故時，發現自己的大哥、果靖霖飾演的孟川生竟與礦難的真相有千絲萬縷的聯繫，還在當地織成黑惡勢力關係網。潘粵明隨後與陳數飾演的新到任女局長嚴鴿聯手破案，重現滄海市的朗朗晴空。

「消失的十一層」沒有拘泥於單一的查案和懸疑路線，它更貼近於大家熟悉的刑偵劇，並融入了「掃黑」題材。和大多數網劇熱中「埋梗」不同，該劇一開篇就幾乎將黑白雙方的勢力明牌，第一集就以倒敘的方式展現了六年前的礦難現場，並直接演出孟川生就是大反派的劇情。不過，故事沒有單純以礦難調查為線索推進，同時還推出了礦難當日現場的另一處群毆事件，並結合嫌疑人邱社會的抓捕行動，牽出了滄海市復雜的地方勢力網。

報導說，「消失的十一層」用了大量篇幅來展示曲江河與孟川生複雜的兄弟情誼，這也讓該劇的刑偵懸疑之外，融入了更多感性的元素，為演員的表演增加了不少空間。不少觀眾就被孟川生的變臉眼神驚嚇，成為懸疑劇中不可多得的名場面。

雖然不主打「埋梗」，但「消失的十一層」在懸疑層面也不落窠臼，不少劇情的設置常常出乎意料，給觀眾帶來一種超出預期的「爽感」，例如逮捕命案嫌疑人後，卻發現他還有雙胞胎兄弟；關鍵證人突然出車禍身亡，留下含義不明的一組數字「334」；主角的師傅作為當年的調查者和知情人，卻屢在主角查案過程中百般阻撓，複雜的人際關係與時時反轉的劇情，讓觀眾如同劇中的曲江河一樣，未能感受到一刻的輕鬆。從該劇的開局來說，「消失的十一層」做到了標準線以上的水準。

北京

上一則

張蘭見孫子興奮直播 偷打廣告「想不想吃爸爸的酸辣粉」網傻眼

下一則

中國導演周國棟病逝 新戲才開鏡一周

延伸閱讀

「娘娘」改行當刑警 孫儷新劇攜手這個老搭檔一起辦案

「娘娘」改行當刑警 孫儷新劇攜手這個老搭檔一起辦案
美中晶片戰未停…電視劇「我的中國芯」預告被罵翻 首播喊卡

美中晶片戰未停…電視劇「我的中國芯」預告被罵翻 首播喊卡
倪妮演「消失的她」有感：不要陷在所謂愛的圈套裡

倪妮演「消失的她」有感：不要陷在所謂愛的圈套裡
「消失的她」朱一龍顛覆表演 路演首站執意回家鄉武漢

「消失的她」朱一龍顛覆表演 路演首站執意回家鄉武漢

熱門新聞

阿湯哥和凱蒂荷姆斯離婚10多年，他與女兒蘇蕊少有互動。（Getty Images）

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

2023-07-14 02:29
資深歌手甄妮。（本報資料照片）

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

2023-07-10 15:28
李玟。(摘自微博)

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

2023-07-11 17:02
《我的大叔》(左起)、《機智醫生生活》、《還魂》。(圖／摘自IMDb)

「機醫系列」不是第一 海外最受歡迎韓劇TOP 5

2023-07-13 11:35
李玟驟逝後，她的富商老公Bruce成議論焦點。(取材自微博)

Bruce是假富豪？被踢爆身價沒90億 世紀婚禮還讓李玟一手包

2023-07-09 21:46
馬浚偉曬照慶祝自己從北京大學順利畢業。(取材自微博)

TVB戲骨馬浚偉北大碩士畢業 退圈4年轉行公務員

2023-07-07 09:00

超人氣

更多 >
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告
中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」
美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？
吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法
非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重