張雨綺點讚「任敏不醜」竟挨轟 網：願意換臉嗎？

張雨綺（圖）挺任敏，卻被說是在跟風蹭熱度。（取材自微博）

中國女星張雨綺近日登上了熱搜，只因張雨綺點讚了一條網友駁斥女演員任敏長得醜的動態，但隨後網友1000多條評論中，多數都是在駁斥張雨綺的觀點，還指出「張雨綺又在跟風蹭熱度」。

任敏和流量男星肖戰主演的古裝新戲「玉骨遙」開播以來，她的「古裝扮相顏值低」引發網友熱議，有人說她臉大臃腫，毫無靈氣，更被嘲鼻子又塌又大，一點仙氣都沒有，甚至被說撞臉王祖藍。

任敏在「玉骨遙」中的扮相引發網友熱議。（取材自豆瓣電影）

有網友為任敏抱不平，發了一則動態駁斥那些說任敏長得醜的人，還稱「我要長這樣橫著走」，並配了任敏曾和歐陽娜娜走紅毯的影片來力證。

與此同時，網友發現張雨綺點讚這則動態，瞬間，網路評論炸鍋。

張雨綺不過是在表達對娛樂圈後輩的支持，沒想到引來網友上千則評論，大多數都是在駁斥張雨綺的觀點，更有人認為張雨綺又在跟風蹭熱度。甚至有人喊話張雨綺，「是否願意和任敏換一張臉？」

據悉，張雨綺12年前演出周星馳 電影「長江7號」成為「星女郎」，而後演藝事業看漲，不久前參加真人選秀綜藝「乘風破浪的姐姐」，人氣再攀高峰。近日，她與男星高偉光合作的都市職場情感新劇「繁華似錦」也剛剛開播，引來關注。