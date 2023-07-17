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「最美妃子」張嘉倪婚還沒離 富二代老公擁2辣妹泡酒店

娛樂新聞組／綜合報導
張嘉倪（左）和買超被爆正在走離婚程序。（取材自微博）
張嘉倪（左）和買超被爆正在走離婚程序。（取材自微博）

中國女星張嘉倪因演出「延禧攻略」，被封為「最美妃子」，近日又上了真人綜藝「乘風2023」，人氣飆升，不過網友最關注還是她和富二代丈夫買超的婚姻狀況。近日，買超被狗仔拍到深夜到酒店娛樂，離開時還載了兩個辣妹離去，引發網友熱議。

張嘉倪2015年與買超結婚，婚後育有兩子，怎料，一向寵妻人設的買超被拍到跟火辣美女進入酒店，兩人婚姻亮紅燈，不久前更傳出兩人正在走離婚程序。對於離婚傳言，張嘉倪只表示「愛得起，放得下」，對於所有婚變消息都未回應。

香港01報導，近日，買超再被拍到跟兩位美女到酒吧消遣。圖片中可見，兩女均是長髮辣妹，穿著熱褲，展現白皙美腿。有眼尖網友發現，其中一人模樣有點像張嘉倪。

據悉，買超和兩辣妹在酒吧談心後，隨即開車載兩人離開，不知道是不是繼續未完的下半場。

對此，網友認為，兩人畢竟還沒正式離婚，買超的行徑實在不妥，也會帶給兒子不良影響，紛紛為張嘉倪感到不值，希望她脫離渣男後，可以重新出發。

此外，有網友發現，買超的個人微博認證至今仍掛著「張嘉倪老公」，更引來一陣狂轟。

香港 微博

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