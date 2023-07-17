迪麗熱巴不理酸民 遭偷摸後穿更少「美背一路露到腰」

迪麗熱巴「做自己」的個性，吸引粉絲好評。（取材自微博）

中國女星迪麗熱巴 日前穿著露背裝現身北京 機場，準備搭機前往西安，不料途中被粉絲與記者包圍時，竟被一名女粉絲伸手摸了一下裸背，影片曝光後引發網民撻伐該粉絲「伸出鹹豬手」，但也有酸民稱迪麗熱巴自己穿「穿太少欠摸」。結果隔天，迪麗熱巴不但不受鹹豬手影響，穿著露背更多的上衣現身，讓網民大讚「反骨」、「美女就是剛」。

31歲的迪麗熱巴擁有精緻五官、纖細窈窕身材，不但被封為「新疆 四美」之一，還是「新疆維納斯」、「零死角女神」等美麗代名詞，日前她穿著金黃色繞頸露背上衣、米白色長褲現身機場，現場不少粉絲熱情送機，不料就在準備前往登機通道時，蜂擁而至的粉絲將她圍得團團轉，在左右有工作人員的擁護下前進時，因後方未有隨行人員，一名女粉手一揮「摸背」得逞。

迪麗熱巴機場慘遭路人摸背。（取材自微博）

現場影片在網路上瘋傳，該女粉絲舉動立刻引來大批網友撻伐，「不管男女，未經同意就不該亂摸」、「鹹豬手我的媽」、「這是犯罪了吧」，不過也有網友酸她「穿太少」、「欠摸」。

針對遭偷摸背一事，迪麗熱巴工作室回應稱，安保措施已做升級，返程會走VIP，也提到偷摸的女粉絲年齡小，「所以也不想多作責備」。

沒想到，迪麗熱巴隔天再度現身機場，穿得更露了，背後僅靠一條繫帶，大露美背到腰部，令網友大讚她又帥又辣：「迪麗熱巴真的好絕！！機場又露背了」、「姐的心態就是好，多穿愛看，記得保護好自己的同時做自己」、「美女就是剛，你愈是對我的穿衣指指點點，我愈是穿衣大膽，好身材就要露出來！」、「女孩子想怎麼穿就怎麼穿，好辣這樣」、「自信張揚，內心強大耶」。也有人用「反骨」形容迪麗熱巴，「就要露，氣死你們！我愛一身反骨迪麗熱巴」。