張蘭見孫子興奮直播 偷打廣告「想不想吃爸爸的酸辣粉」網傻眼

張蘭近日與孫子孫女見面，期間常開直播。 （取材自微博）

台女星大S（徐熙媛 ）與前夫汪小菲 於2021年11月離婚，近來疫情趨緩汪小菲則常飛台灣探望孩子；16日張蘭突然開直播曝光與孫子見面的模樣，直播中驚人舉動卻引來中國網友砲轟。

近日汪小菲帶著孩子們到日本 ，計畫帶孩子們到迪士尼遊玩；而張蘭昨天突然開直播，透露已飛日本與四年沒見面的孫子們會面，不料直播時卻多次開口替自家連鎖餐廳打廣告，頻頻問孫子說：「想不想吃爸爸的麻六記」、「你吃吃爸爸的酸辣粉」。

畫面一出，引來許多中國網友砲轟，「消費前媳婦就罷了，消費自己孫子...戲真多」、「去日本度假還不忘拿孫子賣貨，」、「帶著孫子孫女直播，把孩子當成工具人，也沒看出她有多愛孫子們啊」、「還跑去孩子房間直播，孩子穿睡衣，有尊重孩子隱私嗎？」、「怎麼會有這種奶奶，真的愛孩子嗎？一口一個麻六記」、「他們一家真的是『我們與惡的距離』」。