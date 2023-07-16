我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州遊民遭除草機輾斃分屍 死者頭骨、牙齒遺留現場 家屬控草率對待

秦剛已「神隱」三周 學者：再不現身 顯示問題可能不輕

跟風蹭熱度？張雨綺點讚「任敏不醜」動態 網：願意換臉嗎…

娛樂新聞組／即時報導
張雨綺挺任敏，卻被說是在跟風蹭熱度。(取材自微博)
張雨綺挺任敏，卻被說是在跟風蹭熱度。(取材自微博)

中國女星張雨綺近日登上了熱搜，只因張雨綺點讚了一條網友駁斥任敏長得醜的動態，但隨後網友一千多條評論中，多數都是在駁斥張雨綺的觀點，還指出「張雨綺又在跟風蹭熱度」。

任敏和流量男星肖戰主演的古裝新戲「玉骨遙」開播以來，她的「古裝扮相顏值低」引發網友熱議，有人說她臉大臃腫，毫無靈氣，更被嘲鼻子又塌又大，一點仙氣都沒有，甚至被說撞臉王祖藍。

有網友為任敏抱不平，發了一則動態駁斥那些說任敏長得醜的人，還稱「我要長這樣橫著走」，並配了任敏曾和歐陽娜娜走紅毯的視頻來力證。

與此同時，網友發現張雨綺點讚這則動態，瞬間，網路評論炸鍋。

張雨綺不過是在表達對娛樂圈後輩的支持，沒想到引來網友上千則評論，大多數都是在駁斥張雨綺的觀點，更有人認為張雨綺又在跟風蹭熱度。甚至有人喊話張雨綺，「是否願意和任敏換一張臉？」

據悉，張雨綺12年前演出周星馳電影「長江7號」成為「星女郎」，而後演藝事業看漲，不久前參加真人選秀綜藝「乘風破浪的姐姐」，人氣再攀高峰。近日，她與男星高偉光合作的都市職場情感新劇「繁華似錦」也剛剛開播，引來關注。

任敏在「玉骨遙」中的扮相引發網友熱議。(取材自豆瓣電影)
任敏在「玉骨遙」中的扮相引發網友熱議。(取材自豆瓣電影)

周星馳

上一則

「最美妃子」張嘉倪離婚還沒辦好 夫深夜泡酒店、帶2辣妹離開

下一則

蕭敬騰登中國綜藝「教跳阿美族舞」牽手姿勢錯誤挨轟

延伸閱讀

好萊塢罷工抗議「AI搶飯碗」專家：科技不會回頭

好萊塢罷工抗議「AI搶飯碗」專家：科技不會回頭
顏值配不上肖戰？任敏挨酸撞臉王祖藍、豬豬俠

顏值配不上肖戰？任敏挨酸撞臉王祖藍、豬豬俠
任敏演仙俠劇撞樣王祖藍、「豬豬俠」？ 肖戰被爆曾拒組CP

任敏演仙俠劇撞樣王祖藍、「豬豬俠」？ 肖戰被爆曾拒組CP
藝人被AI換臉拍「多巴胺穿搭」視頻 律師：侵犯肖像權

藝人被AI換臉拍「多巴胺穿搭」視頻 律師：侵犯肖像權

熱門新聞

阿湯哥和凱蒂荷姆斯離婚10多年，他與女兒蘇蕊少有互動。（Getty Images）

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

2023-07-14 02:29
資深歌手甄妮。（本報資料照片）

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

2023-07-10 15:28
李玟。(摘自微博)

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

2023-07-11 17:02
《我的大叔》(左起)、《機智醫生生活》、《還魂》。(圖／摘自IMDb)

「機醫系列」不是第一 海外最受歡迎韓劇TOP 5

2023-07-13 11:35
李玟驟逝後，她的富商老公Bruce成議論焦點。(取材自微博)

Bruce是假富豪？被踢爆身價沒90億 世紀婚禮還讓李玟一手包

2023-07-09 21:46
馬浚偉曬照慶祝自己從北京大學順利畢業。(取材自微博)

TVB戲骨馬浚偉北大碩士畢業 退圈4年轉行公務員

2023-07-07 09:00

超人氣

更多 >
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告
中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」
路上驚見會動的「巨大怪石」專家急出手救援：差點就死了

路上驚見會動的「巨大怪石」專家急出手救援：差點就死了
吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法
非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重