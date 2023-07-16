跟風蹭熱度？張雨綺點讚「任敏不醜」動態 網：願意換臉嗎…

張雨綺挺任敏，卻被說是在跟風蹭熱度。(取材自微博)

中國女星張雨綺近日登上了熱搜，只因張雨綺點讚了一條網友駁斥任敏長得醜的動態，但隨後網友一千多條評論中，多數都是在駁斥張雨綺的觀點，還指出「張雨綺又在跟風蹭熱度」。

任敏和流量男星肖戰主演的古裝新戲「玉骨遙」開播以來，她的「古裝扮相顏值低」引發網友熱議，有人說她臉大臃腫，毫無靈氣，更被嘲鼻子又塌又大，一點仙氣都沒有，甚至被說撞臉王祖藍。

有網友為任敏抱不平，發了一則動態駁斥那些說任敏長得醜的人，還稱「我要長這樣橫著走」，並配了任敏曾和歐陽娜娜走紅毯的視頻來力證。

與此同時，網友發現張雨綺點讚這則動態，瞬間，網路評論炸鍋。

張雨綺不過是在表達對娛樂圈後輩的支持，沒想到引來網友上千則評論，大多數都是在駁斥張雨綺的觀點，更有人認為張雨綺又在跟風蹭熱度。甚至有人喊話張雨綺，「是否願意和任敏換一張臉？」