陳奕迅小巨蛋演唱會暴走？嗆周杰倫、恨張學友

陳奕迅「FEAR & DREAMS」世界巡迴演唱會。（記者沈昱嘉／攝影）

陳奕迅（Eason）在台北小巨蛋開唱，這場「Fear and Dreams」搬來香港 原汁原味舞台，歌單大部分是粵語歌，僅有「兄妹」、「心的距離」等幾首國語歌，對台灣歌迷來講沒有「孤勇者」、「K歌之王」、「十年」等經典，陳奕迅自知歌單有些小眾，特別對台灣粉絲說：「我知道台灣的朋友特別的包容。」

陳奕迅解釋：「因為今天的歌單粵語歌比較多，我知道，所以特別為你們提供了一些字幕，希望可以彌補到聽不懂廣東話的朋友，我們已經盡量把一些歌調整，但這個巡迴從香港開， 我粵語歌歌單相對國語比較多元，盡量可以代替到就放進去，但主要的骨幹還是粵語比較多。」

他吊足觀眾胃口，說自己要到70歲時再來開經典演唱會，「我到時候一定會把那些『K歌之王』啊、『愛情轉移』啊、『十年』啊…」台下有人鼓譟要他唱夯曲「孤勇者」，他一臉不可置信：「這真是太不可思議了，明明是一首...我永遠不會理解。」

有人呼喊周杰倫 寫給他的「淘汰」，他笑說：「我在這邊開7場，他在香港也開7場，算什麼意思？後輩太不懂事了！」又說自己是開玩笑，「他今天送我的花我還沒看到，聽說他給我祝福的花籃是最大最漂亮的，謝謝周杰倫，不過『淘汰』我是不會唱的，好啦好啦，唱兩句給你聽。」隨後真的只唱一句「安慰的淘汰」。

他唱了2個多小時才開口和觀眾聊天，他說：「要繼續聊？那演唱會就變成4個小時了，你放過我吧，我都50歲了。」又吐槽自己：「張學友還在唱？ 張學友60多了？我恨張學友！他不唱就好了！」

不用經典金曲、非關愛情呢喃，照樣能嗨唱2個半小時，舞台飽滿度驚人的，非陳奕迅莫屬；相隔7年再戰小巨蛋，跨越2周共開7場成為香港歌手之最，7萬張門票搶光吸金2.4億台幣（約775萬美元）。

這次訪台，他帶來5套主題式服裝，開場時3套造型則是在台北站初登場。主辦單位在後台擺攤「塵大市」，供應涼麵、鹹水雞、雞排、珍珠奶茶等，以及「Fear and Dreams」限定主題拍貼機，心心念念台式小吃的Eason忍不住當起市集「陳老闆」，吆喝大家吃美食、玩拍貼，自己則先淺嘗，待台北限定7場結束後再好好大快朵頤。