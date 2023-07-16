迪麗熱巴裸背現身機場 慘遭路人突襲、摸一把

迪麗熱巴穿露背上衣，慘遭粉絲「鹹豬手」。(取材自微博)

女星迪麗熱巴 因擁有精緻五官與纖細身材受到粉絲喜愛，除主演多部熱門戲劇，也活躍於綜藝中，她同時也是各大品牌欽點的合作寵兒。她日前身穿繞頸大露背上衣、長褲現身機場，遭到一名女子觸摸裸背，引起粉絲不滿。

迪麗熱巴日前現身機場，她戴著帽子、眼鏡與口罩 ，上身穿著一件露背上衣，下身則是輕便的長褲，引起群眾圍觀。迪麗熱巴移動時，許多粉絲都跟上前去企圖貼身搶拍，不過，由於迪麗熱巴的正後方沒有任何工作人員，一名女子趁機伸手摸了迪麗熱巴的裸背，影片一曝光立刻引起大批粉絲不滿。

許多粉絲紛紛轉發女子觸碰迪麗熱巴的影片，留言痛批：「這跟鹹豬手有什麼區別？」、「穿什麼是人家的自由，不是你越界沒分寸的理由」、「不管男女這樣的行為都很過份」、「家教怎麼那麼差」、「這是犯罪了吧」。

據了解，迪麗熱巴是從北京 機場搭機前往西安咸陽，當時身邊有一名女助理同行。

迪麗熱巴方面也針對此事作出回應：「安保措施已經升級，返程會走VIP，請大家不要擔心」並接著補充伸手的女性年紀較小，所以不多做責備，但還是希望大家保持理智。