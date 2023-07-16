我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩熱 南加賣出2張二等獎 頭獎獎金累積至6.4億元

加拿大挖角 提供H1-B簽證者工作許可 吸納科技人才

迪麗熱巴裸背現身機場 慘遭路人突襲、摸一把

娛樂新聞組／綜合報導
迪麗熱巴穿露背上衣，慘遭粉絲「鹹豬手」。(取材自微博)
迪麗熱巴穿露背上衣，慘遭粉絲「鹹豬手」。(取材自微博)

女星迪麗熱巴因擁有精緻五官與纖細身材受到粉絲喜愛，除主演多部熱門戲劇，也活躍於綜藝中，她同時也是各大品牌欽點的合作寵兒。她日前身穿繞頸大露背上衣、長褲現身機場，遭到一名女子觸摸裸背，引起粉絲不滿。

迪麗熱巴日前現身機場，她戴著帽子、眼鏡與口罩，上身穿著一件露背上衣，下身則是輕便的長褲，引起群眾圍觀。迪麗熱巴移動時，許多粉絲都跟上前去企圖貼身搶拍，不過，由於迪麗熱巴的正後方沒有任何工作人員，一名女子趁機伸手摸了迪麗熱巴的裸背，影片一曝光立刻引起大批粉絲不滿。

許多粉絲紛紛轉發女子觸碰迪麗熱巴的影片，留言痛批：「這跟鹹豬手有什麼區別？」、「穿什麼是人家的自由，不是你越界沒分寸的理由」、「不管男女這樣的行為都很過份」、「家教怎麼那麼差」、「這是犯罪了吧」。

據了解，迪麗熱巴是從北京機場搭機前往西安咸陽，當時身邊有一名女助理同行。

迪麗熱巴方面也針對此事作出回應：「安保措施已經升級，返程會走VIP，請大家不要擔心」並接著補充伸手的女性年紀較小，所以不多做責備，但還是希望大家保持理智。

迪麗熱巴 北京 口罩

上一則

謝霆鋒澳洲同框15歲Lucas 網讚：父子倆氣質一模一樣

下一則

「白雪公主」變堅強 真人版沒王子？迪士尼忙滅火

延伸閱讀

義大利及比利時航空業罷工 數以千計旅客滯留

義大利及比利時航空業罷工 數以千計旅客滯留
周子瑜素顏現身機場 手拿「台灣國民零食」引熱議

周子瑜素顏現身機場 手拿「台灣國民零食」引熱議
迪麗熱巴露背現身機場 慘遭路人伸手摸背粉絲氣炸

迪麗熱巴露背現身機場 慘遭路人伸手摸背粉絲氣炸
熱巴、龔俊高顏值撐安樂傳門面 掩蓋不了滿滿土味

熱巴、龔俊高顏值撐安樂傳門面 掩蓋不了滿滿土味

熱門新聞

阿湯哥和凱蒂荷姆斯離婚10多年，他與女兒蘇蕊少有互動。（Getty Images）

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

2023-07-14 02:29
馬浚偉曬照慶祝自己從北京大學順利畢業。(取材自微博)

TVB戲骨馬浚偉北大碩士畢業 退圈4年轉行公務員

2023-07-07 09:00
資深歌手甄妮。（本報資料照片）

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

2023-07-10 15:28
女網友曬出馬景濤親密照，疑似官宣戀情。（取材自微博）

61歲馬景濤再婚？新歡依偎他懷裡嗆前妻們「不懂珍惜」

2023-07-08 22:58
李玟。(摘自微博)

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

2023-07-11 17:02
珍妮佛嘉納將要再度扮演「幻影殺手」。圖／摘自imdb

漫威傳奇女殺手闊別多年重出江湖 「死侍3」再添猛將

2023-07-08 13:44

超人氣

更多 >
中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發
秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊

秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊
姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林

姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林
連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符
身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴