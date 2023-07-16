蔡徐坤「打胎」事件後開唱 粉絲應援「多大點事」被罵了

蔡徐坤新加坡演唱會如期舉行。(取材自微博)

中國頂流男藝人蔡徐坤 日前被爆與女子一夜情更逼對方墮胎 等事件，但他在新加坡 演唱會未受影響，如期舉行。當天，有不少女粉現身應援，高舉「多大點事，一直在一直愛」標語，並曬出了蔡徐坤在演唱會上的現場照片。

蔡徐坤捲入桃色風波後，曾發文道歉仍重創形象，原訂8月2日在廣州的演唱會已確定延期，但新加坡站的演出仍照常舉辦。這也是他在風波後的首度公開露面。有粉絲將演唱會現場照片和演出相關視頻發到各大社交平台，掀起網友熱議，還登上熱搜。

有網友爆料，蔡徐坤在新加坡的演唱會只是幾千人的小型演唱會，據悉，到場的人並不多，大約2000人，還有很多票未售出，而且去看演唱會都是從中國特地飛去的粉絲，可說是「鐵粉中的鐵粉」。

不過，粉絲應援標語「多大點事，一直在一直愛」，還是引起不少爭議，有網友直言，「這是赤裸裸挑釁我們的三觀」、「在粉絲心裡，打胎都不算大事了」。不過也有人指出，「明明就是正常的感情私事，不懂為何有很多人要追著罵他。」