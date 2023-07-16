我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩熱 南加賣出2張二等獎 頭獎獎金累積至6.4億元

加拿大挖角 提供H1-B簽證者工作許可 吸納科技人才

蔡徐坤「打胎」事件後開唱 粉絲應援「多大點事」被罵了

娛樂新聞組／綜合報導
蔡徐坤新加坡演唱會如期舉行。(取材自微博)
蔡徐坤新加坡演唱會如期舉行。(取材自微博)

中國頂流男藝人蔡徐坤日前被爆與女子一夜情更逼對方墮胎等事件，但他在新加坡演唱會未受影響，如期舉行。當天，有不少女粉現身應援，高舉「多大點事，一直在一直愛」標語，並曬出了蔡徐坤在演唱會上的現場照片。

蔡徐坤捲入桃色風波後，曾發文道歉仍重創形象，原訂8月2日在廣州的演唱會已確定延期，但新加坡站的演出仍照常舉辦。這也是他在風波後的首度公開露面。有粉絲將演唱會現場照片和演出相關視頻發到各大社交平台，掀起網友熱議，還登上熱搜。

有網友爆料，蔡徐坤在新加坡的演唱會只是幾千人的小型演唱會，據悉，到場的人並不多，大約2000人，還有很多票未售出，而且去看演唱會都是從中國特地飛去的粉絲，可說是「鐵粉中的鐵粉」。

不過，粉絲應援標語「多大點事，一直在一直愛」，還是引起不少爭議，有網友直言，「這是赤裸裸挑釁我們的三觀」、「在粉絲心裡，打胎都不算大事了」。不過也有人指出，「明明就是正常的感情私事，不懂為何有很多人要追著罵他。」

此前，狗仔爆料蔡徐坤與C姓女子發生關係致其懷孕，並讓女生獨自去醫院墮胎，引發熱議。日前播出的新一期「奔跑吧」更是受此影響延期兩周才播出，正片中將蔡徐坤的鏡頭全部剪掉了。

蔡徐坤粉絲應援標語「多大點事，一直在一直愛」，惹爭議。(取材自微博)
蔡徐坤粉絲應援標語「多大點事，一直在一直愛」，惹爭議。(取材自微博)

蔡徐坤 新加坡 墮胎

上一則

陳奕迅小巨蛋演唱會暴走？嗆周杰倫、恨張學友

延伸閱讀

蔡徐坤新加坡開唱 粉嗆「多大點事」力挺… 網批：打胎都不算大事

蔡徐坤新加坡開唱 粉嗆「多大點事」力挺… 網批：打胎都不算大事
讓蔡徐坤「像沒來過」 奔跑吧後製P圖崩潰

讓蔡徐坤「像沒來過」 奔跑吧後製P圖崩潰
陳昇涉性騷 北市府撤邀 網友抵制演唱會

陳昇涉性騷 北市府撤邀 網友抵制演唱會
陳奕迅北美演唱會 票價狂飆

陳奕迅北美演唱會 票價狂飆

熱門新聞

阿湯哥和凱蒂荷姆斯離婚10多年，他與女兒蘇蕊少有互動。（Getty Images）

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

2023-07-14 02:29
馬浚偉曬照慶祝自己從北京大學順利畢業。(取材自微博)

TVB戲骨馬浚偉北大碩士畢業 退圈4年轉行公務員

2023-07-07 09:00
資深歌手甄妮。（本報資料照片）

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

2023-07-10 15:28
女網友曬出馬景濤親密照，疑似官宣戀情。（取材自微博）

61歲馬景濤再婚？新歡依偎他懷裡嗆前妻們「不懂珍惜」

2023-07-08 22:58
李玟。(摘自微博)

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

2023-07-11 17:02
珍妮佛嘉納將要再度扮演「幻影殺手」。圖／摘自imdb

漫威傳奇女殺手闊別多年重出江湖 「死侍3」再添猛將

2023-07-08 13:44

超人氣

更多 >
中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發
秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊

秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊
姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林

姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林
連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符
身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴