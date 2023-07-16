「最強姐弟」相擁 王寶強台上大喊：姐姐我永遠愛你

劉若英（右）在廣州開唱，王寶強擔任嘉賓。(圖：相信音樂提供)

劉若英日前在廣州開唱，邀請王寶強同台合唱「親愛的小孩」，兩人19年前合作電影「天下無賊」結緣，以姐弟相稱，兩人一見面就相擁，王寶強大喊：「經過這麼多年，一到姐姐面前就像孩子一樣，姐姐我永遠愛你！永遠支持你！」

劉若英相隔7年到廣州開唱，以全新的「翩翩飛舞」桃紅色典雅禮服驚艷亮相，並帶來豪華四面台演出，經典曲目「當愛在靠近」、「一輩子的孤單」、「原來你也在這裡」、「成全」、「後來」吸引全場大合唱，她以粵語向歌迷問好，並說：「休息了3個禮拜，今天竟然有首場的感覺，但有這麼多朋友聚在這，我不應該緊張的。歡迎大家來跟我一起飛行，而今天很特別，這是我第一次廣州做四面台巡迴演唱會。」

而每年劉若英生日，王寶強總會記住她的生日並轉紅包給她，2008年劉若英演唱會曾邀請王寶強來看，他當時說：「我沒空下次去。」最後現身台上驚喜送花，這次劉若英直接邀請王寶強擔任嘉賓。

正忙電影「八角籠中」宣傳的王寶強，百忙行程中抽空飛來廣州，兩人合唱由王寶強執導、主演的電影推廣曲「親愛的小孩」，相隔多年「最強姐弟」合體一出場，全場尖叫連連，王寶強透露當初邀劉若英一起重新詮釋「親愛的小孩」的原因，他說：「因為電影裡面有很多小孩，所以第一個想法就找奶茶，因為她唱出真摯的感情，就像我是那個孩子，透過歌聲一直守護著我支持著我。」

劉若英13日一彩排完就特地進戲院支持「八角籠中」，她說：「我看的不是電影，我看的是寶強這麼多年的人生走到現在，交出了他最好的成績單。」