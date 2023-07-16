演「延禧攻略」暴紅後 2年沒戲拍 于正：其實有11個劇本找她…

吳謹言這兩年來幾乎沒有拍新戲。(取材自微博)

因為演出「延禧攻略」中魏瓔珞一角暴紅的中國女星吳謹言，之後陸續演了多部電視劇，但都未能引起很大反響，而近兩年來，吳謹言幾乎沒有拍新戲，有粉絲著急了，對此，吳謹言的老闆、導演于正在直播表示，找吳謹言的劇本起碼有11個之多，還說吳謹言是個不會讓人操心的孩子，要粉絲也安心。

電視劇「尚食」之後，吳謹言幾乎兩年沒怎麼拍戲，她先是參加了「乘風破浪的姐姐」，之後又拍了不少雜誌寫真，也演了話劇，就是沒有接新戲。

據悉，于正之前沒有給吳謹言接戲，主要是不滿意劇本。于正覺得吳謹言應該先停下來，不能盲目消耗自己。此外，于正也說，吳謹言是不用操心的孩子，自己對她很放心。

于正並透露，吳謹言目前已經在劇組了，要粉絲期待她的新作品。

其實，很多人對吳謹言的印象，一直都停留在「延禧攻略」，之後她雖然陸續演了「皓鑭傳」、「外灘的鐘聲」、「青春創世紀」、「傳家」等多部電視劇，但都未能讓觀眾留下深刻印象。

有消息傳，吳謹言將以女二的身分加盟白鹿、龔俊主演的「蘭舟引」，目前尚待劇組進一步官宣。