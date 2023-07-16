繼鞏俐、張曼玉後…舒淇獲威尼斯電影節邀請任評委

舒淇實現歐洲三大電影節主競賽單元評委大滿貫。(取材自Instagram)

80屆威尼斯電影節將於8月底開幕，大會日前宣布評審名單，其中，金馬影后舒淇將擔任主競賽單元評審之一。據悉，舒淇是繼鞏俐、張曼玉 之後，第三位實現歐洲三大電影節主競賽單元評委大滿貫的華裔女演員。而出道逾40年的梁朝偉 則獲頒發威尼斯影展 即終身成就獎。

本屆威尼斯電影節主競賽單元評委，由美國導演達米恩查澤雷(Damien Chazelle)領銜，成員包括法國導演米婭漢森洛夫（Mia Hansen-Løve）、義大利導演加布里爾梅內提（Gabriele Mainetti）、巴勒斯坦演員沙勒拜克利（Saleh Bakri）、「鋼琴師和她的情人」導演珍康萍（Jane Campion）、「伊尼舍林的女妖」導演馬丁麥克唐納（Martin McDonagh）、今年奪下金球獎最佳外語片「1985年阿根廷」導演聖地亞哥米特雷（Santiago Mitre）及去年威尼斯影展金獅獎得主勞拉珀特拉斯（Laura Poitras）等人，而舒淇也被納入成員之一。

據了解，舒淇是繼鞏俐、張曼玉之後，第三位實現歐洲三大電影節主競賽單元評委大滿貫的華裔女演員。影展將於8月30日至9月9日在意大利威尼斯麗都島舉行。

而港星梁朝偉則獲頒威尼斯影展即終身成就獎。他主演的電影「悲情城市」、「三輪車夫」及「色，戒」，都分別都獲得威尼斯影展金獅獎。