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海選進入「封神」劇組 徐錦江為兒「首部電影」打氣

娛樂新聞組／即時報導
徐錦江(右)23歲的兒子徐菲(左)也是演員，他參演電影「封神第一部」。(取材自微博)
徐錦江(右)23歲的兒子徐菲(左)也是演員，他參演電影「封神第一部」。(取材自微博)

61歲香港資深演員徐錦江，因周星馳電影「鹿鼎記」中的鰲拜打開知名度，他外型凶狠霸氣，但其實是個好爸爸、好丈夫。徐錦江23歲的兒子徐菲也是演員，他首部參演的電影「封神第一部」近日上映，身為老爸的徐錦江自然開心，更在微博為兒子加油打氣。

香港01報導，電影「封神第一部」是一部史詩大製作電影，導演烏爾善及電影團隊用了十年時間籌備兼拍攝，而當中的年輕演員更經過海選挑選，再進入「封神訓練營」訓練。而徐菲就是其中一位，他在電影中飾演百夫長其中一位戰士，雖然戲分不多，但能夠參與如此大製作他是相當開心。

身為父親的徐錦江眼見兒子首部電影將上映亦相當開心，更在微博為兒子加油打氣。

據悉，徐菲在拍攝該電影時才18歲，當時徐錦江十分擔心兒子能否勝任，他留言表示：「想起2017年，不過18歲的菲哥正式加入『封神訓練營』，這個行業他沒有任何經驗，我們都為他捏把汗。事隔幾年後，『封神』即將上映，回想進組是懵懂的菲哥，再看看今天懂得自律與思考的他，發現『封神』的經歷竟讓他產生了巨大變化。」

徐菲近幾年經常跟父親徐錦江一起拍攝內地綜藝節目，「一路成年」也讓徐菲在內地累積了不少人氣。身高190、外表俊俏的徐菲被不少網友大讚遺傳了父母的優良基因，並看好他在演藝圈的發展。

香港 微博 周星馳

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