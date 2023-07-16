「娘娘」改行當刑警 孫儷新劇攜手這個老搭檔一起辦案

孫儷(右)和羅晉繼「安家」後再次搭檔。(取材自微博)

由孫儷 、羅晉主演的現實主義懸疑刑偵劇「烏雲之上」近日發布海報，吸引各方關注。據悉，這是孫儷時隔20年後再次挑戰警察角色，這也是她和羅晉繼「安家」後再次搭檔。

廣州日報報導，「烏雲之上」主要講述由孫儷飾演的三合刑偵隊的女警官韓青，在與她合作多年的默契搭檔鍾偉（羅晉飾）離奇失踪後，暗中持續調查其行踪。隨著新的命案出現，她從蛛絲馬跡中發現命案與鍾偉的失踪有關。

「烏雲之上」是孫儷時隔二十年後再次挑戰警察角色。劇中女警官「韓青」外表堅韌、行事果決，時刻衝在打擊罪惡的第一線，年少時遭遇家庭變故導致性情大變，沉默寡言的性格讓她散發出生人勿近的磁場，只有在面對並肩作戰的搭檔和唯一的姐姐時，會展露出脆弱和孩子氣的一面，所以既是戰友也是好感對象的鍾偉失踪，對她來說又是一次巨大的打擊。

堅強與脆弱是矛盾點，也是人物的立體之處，孫儷會如何演繹這位「剛柔並濟」的韓青，引發網友好奇。

擅長古裝大女主或職場女強人角色的孫儷，難得挑戰新題材懸疑犯罪劇，而她攜手「安家」老搭檔羅晉也讓不少粉絲期待。