致敬時尚？ 楊冪頂巨大爆炸頭 秒變「小丸子媽媽」

楊冪爆炸頭造型，引發網友論戰。（取材自Instagram）

中國女星楊冪 向來有「流量女王」封號，不僅出道以來話題不斷，帶貨能力超強，戲劇作品也是票房保證，但是楊冪的外型近期常常成為話題，她最近受邀拍攝中國版「ELLE」雜誌封面照，一改以往長髮如瀑，改以一頭「巨大爆炸頭」亮相，有些粉絲直誇她「超時尚 」，卻有不少網友揶揄是「小丸子媽媽」。

楊冪爆炸頭造型，引發網友論戰。（取材自Instagram）

楊冪已經第10次登上「ELLE」封面，這次以復古造型為主，只見她頂著爆炸假髮，劃出濃黑細長的銳利眼線，另有多套衣服，展現整體氣質就像80、90年代的絕代風華，事後攝影團隊也公開她在化妝室內著裝的片段，表明這頂假髮的製作難度不小，造型師為了固定，必須瘋狂在頭上噴髮膠，過程不適三言兩語就能說盡。

只是這造型並非能討好所有人，網友更直言撞臉「小丸子媽媽」，但這次美多了，「世上美女千千萬，唯有楊冪NO.1」、「臉就是時尚。」另派網友則給予否認，批判「長相不夠大氣，這種風格不適合她～」、「這造型這企劃好多人拍的都比她好看，粉絲怎麼開得了口一直吹高級？」。