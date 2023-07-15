我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又做出詭異舉動？拜登狂咬女童肩膀 遭嫌棄畫面瘋傳

外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

致敬時尚？ 楊冪頂巨大爆炸頭 秒變「小丸子媽媽」

記者陳建嘉／綜合報導
楊冪爆炸頭造型，引發網友論戰。（取材自Instagram）
楊冪爆炸頭造型，引發網友論戰。（取材自Instagram）

中國女星楊冪向來有「流量女王」封號，不僅出道以來話題不斷，帶貨能力超強，戲劇作品也是票房保證，但是楊冪的外型近期常常成為話題，她最近受邀拍攝中國版「ELLE」雜誌封面照，一改以往長髮如瀑，改以一頭「巨大爆炸頭」亮相，有些粉絲直誇她「超時尚」，卻有不少網友揶揄是「小丸子媽媽」。

楊冪爆炸頭造型，引發網友論戰。（取材自Instagram）
楊冪爆炸頭造型，引發網友論戰。（取材自Instagram）

楊冪已經第10次登上「ELLE」封面，這次以復古造型為主，只見她頂著爆炸假髮，劃出濃黑細長的銳利眼線，另有多套衣服，展現整體氣質就像80、90年代的絕代風華，事後攝影團隊也公開她在化妝室內著裝的片段，表明這頂假髮的製作難度不小，造型師為了固定，必須瘋狂在頭上噴髮膠，過程不適三言兩語就能說盡。

只是這造型並非能討好所有人，網友更直言撞臉「小丸子媽媽」，但這次美多了，「世上美女千千萬，唯有楊冪NO.1」、「臉就是時尚。」另派網友則給予否認，批判「長相不夠大氣，這種風格不適合她～」、「這造型這企劃好多人拍的都比她好看，粉絲怎麼開得了口一直吹高級？」。

udn STYLE 指出，有時尚博主敏銳地發現，這款造型可能是在致敬攝影大師Steven Meisel在2005年時為義大利「VOGUE」拍攝的照片，當時模特兒同樣是驚人的髮量以及裸背入鏡，以眼神及微表情傳達畫報的氛圍感。

楊冪一向美麗。（取材自微博）
楊冪一向美麗。（取材自微博）

楊冪 時尚 義大利

上一則

吃前妻醋 曹格失控後求救 經紀公司：他在療傷

下一則

洪曉蕾經歷生死終返台 曝光醫院插管照片

延伸閱讀

介入楊冪婚姻的女星也被劈腿 網：三人者終被三

介入楊冪婚姻的女星也被劈腿 網：三人者終被三
翻車了？楊冪巨大爆炸頭新造型 秒變「小丸子媽媽」

翻車了？楊冪巨大爆炸頭新造型 秒變「小丸子媽媽」
私服帶貨維密？楊冪露肩帶穿搭惹議

私服帶貨維密？楊冪露肩帶穿搭惹議
女兒疑憂鬱症 楊冪被劉愷威父喊話復合

女兒疑憂鬱症 楊冪被劉愷威父喊話復合

熱門新聞

馬浚偉曬照慶祝自己從北京大學順利畢業。(取材自微博)

TVB戲骨馬浚偉北大碩士畢業 退圈4年轉行公務員

2023-07-07 09:00
資深歌手甄妮。（本報資料照片）

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

2023-07-10 15:28
李玟。(摘自微博)

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

2023-07-11 17:02
女網友曬出馬景濤親密照，疑似官宣戀情。（取材自微博）

61歲馬景濤再婚？新歡依偎他懷裡嗆前妻們「不懂珍惜」

2023-07-08 22:58
阿湯哥和凱蒂荷姆斯離婚10多年，他與女兒蘇蕊少有互動。（Getty Images）

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

2023-07-14 02:29
珍妮佛嘉納將要再度扮演「幻影殺手」。圖／摘自imdb

漫威傳奇女殺手闊別多年重出江湖 「死侍3」再添猛將

2023-07-08 13:44

超人氣

更多 >
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車
褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡
長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪