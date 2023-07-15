讓蔡徐坤「像沒來過」 奔跑吧後製P圖崩潰

蔡徐坤錄製「奔跑吧」整集被後製P圖完全消失。(取材自微博)

綜藝節目「奔跑吧」原本將大隊人馬拉至泰國 拍攝，並預計將「泰國篇」作為這季收官之作，但嘉賓之一的蔡徐坤 卻在節目內容錄製完但尚未播出前爆出「一夜情逼墮胎 」醜聞，在延播2周後，終於上架，而他的畫面竟被後製P圖到不見人影，讓網友讚嘆「後期製作人員真的太神」。

蔡徐坤醜聞纏身。(取材自微博) 蔡徐坤錄製「奔跑吧」整集被後製P圖完全消失。(取材自微博)

蔡徐坤日前爆出一連串私生活醜聞，結果真相還未大白，但是參與錄製的人氣綜藝節目「奔跑吧」，卻在停播2周後，終於昨日恢復播出，這集節目還邀來女團(G)I-DLE泰籍成員Minnie。

只是節目曝光前，就有狗仔打預防針「前方消息，今晚奔跑吧你們看不到蔡徐坤的臉哦」，所言不假，該集節目播出後，果真讓蔡徐坤完全消失，讓網友忍不住驚呼「給後期大神跪了」、「難怪要花兩周了」、「彷彿這個人沒有來錄製過」。

有趣的是，先前藝人張大大日前開直播時，有自稱「奔跑吧」後期製作人員的網友表示近期工作超崩潰，「打完了告訴我今天播不了！播不了！有什麼辦法！你告訴我有什麼辦法？我也想快啊！是我們不想播嗎？我們打了多少天多少夜的馬呀！」如果看來，不少人都相信這人應是真正的工作人員。