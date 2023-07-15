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瑯琊榜女星姊弟戀慘遭劈腿？網酸「關燈讀劇本」現世報

娛樂新聞組／綜合報導
王鷗與何九華於2021年傳出姊弟戀。 (取材自微博)
王鷗與何九華於2021年傳出姊弟戀。 (取材自微博)

中國女星王鷗曾演出「偽裝者」、「瑯琊榜」、「九州縹緲錄」等知名陸劇，還曾參加「乘風破浪的姐姐」第2季。她於2021年和小4歲相聲演員何九華傳出姊弟戀，不過據狗仔「劉大錘」爆料，拍到何九華深夜與長腿女子同車三小時，驅車直進女方家門。

何九華與王鷗曾於2021年傳出姊弟戀。 (取材自微博)
何九華與王鷗曾於2021年傳出姊弟戀。 (取材自微博)

王鷗2021年傳出有男子探班拍戲現場，並一同回到酒店休息，事後男方的身分被挖出，是小4歲相聲藝人何九華。誰料，狗仔「攝影劉大錘」今發文爆料，指出：「何九華車中幽會美女」，並附上相關影片佐證，據相關畫面顯示，何九華6月底時開車接一位女士，且兩人在車上關燈共處近三小時，而後何九華驅車載女方回住處，離車前還摸黑索吻。此外，兩人更一同前往女子家內，待了一小時後，男方才離開返回王鷗的住處。

不過王鷗疑遭「男友」劈腿消息曝光後，大部分網友沒有同情。事實上，王鷗2016年曾因和楊冪當時的丈夫劉愷威「關燈讀劇本」，被冠上「小三」的罵名，直到楊冪與劉愷威離婚，也未完全洗白。如今她疑似被男友劈腿，也引網友紛紛留言酸「天道輪迴、現世報」、「一報還一報」、「三人者終被三」。

何九華被拍到與美女在車上激吻。（圖／截自劉大錘快手影片）
何九華被拍到與美女在車上激吻。（圖／截自劉大錘快手影片）
王鷗2016年曾因和楊冪當時的丈夫劉愷威鬧出「關燈讀劇本」。(取材自微博)
王鷗2016年曾因和楊冪當時的丈夫劉愷威鬧出「關燈讀劇本」。(取材自微博)

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