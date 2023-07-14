王佳怡20歲當上謀女郎 第一場戲忘詞狂出汗

女星王佳怡主演今年張藝謀導演的賀歲片「滿江紅」。（圖：兩岸影展提供）

2023兩岸影展 日前開幕，20歲中國女星王佳怡主演今年張藝謀導演的賀歲片「滿江紅」，被媒體封為新科「謀女郎」，對此，她透露是壓力也是動力，一出道就能演此部電影感到很榮幸。

王佳怡目前就讀中央戲劇學院，19歲時被張藝謀相中，在電影「滿江紅」中飾演舞姬瑤琴，並與就沈騰、易烊千璽等重量級影人合作，她表示第一場戲特別緊張，「一站到那就忘詞狂出汗，而且不管是導演、演員老師都穿著盔甲，特別熱，拍了一個下午，越不好意思越拍不過，惡性循環。」

一場被易祥千璽賞巴掌的戲，她表示非真打，「當時現場老師們都有問我可以接受的力量到哪裡，那是個單獨的鏡頭，其實就是一個空巴掌後我倒下去，拍兩次就過了」。

在拍攝過程，張藝謀從來不罵演員，王佳怡說：「我當時第一場戲特別緊張，我一站到位就忘詞，很緊張還爆汗，大家都穿盔甲特別熱，那場戲拍了一下午，工作人員很熱心幫助我，但拍越久我就更不好意思」。王佳怡也指出，張藝謀導演會引導她，告訴演員該怎麼去提升經驗，「我那場戲拍很久，但他沒罵我，反而是一句一句的教我、對我的戲」。

不過仍還是有因戲受了皮肉傷，王佳怡透露因為必須長時間戴著「手枷」，讓手腕全部瘀青，「我很常會用遮瑕膏去遮瘀青，還有一場馬房的戲，我被推倒，然後背部全部被雜草刺進皮膚」。至於拍戲滿身傷是否有告知家人？她笑說：「當然沒有跟爸媽說呀！」她也提到一直以來父母都很支持她當演員。

至於最想合作的台灣明星，王佳怡害羞的表示，非常喜歡周杰倫 ，最愛他演的「滿城盡帶黃金甲」，嘴甜說：「因為也是（張藝謀）導演拍的。」她也害羞透露，近期準備要搶周杰倫的演唱會票：「我作為粉絲想靠自己的力量搶票，他的電影我都看過，每首歌差不多也都會唱。」