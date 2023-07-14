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「童年女神」被爆霸凌員工？ 網瘋猜「琅琊榜」的她

娛樂新聞組／綜合報導
張棪琰曾在「琅琊榜」中飾演長公主，讓人印象深刻。(取材自微博)
張棪琰曾在「琅琊榜」中飾演長公主，讓人印象深刻。(取材自微博)

演藝圈翻車事件一波未平一波又起。近日，有狗仔爆料「Z姓女演員霸凌員工」，該話題迅速登上熱搜，據曝光的信息顯示，她是三字女演員，目前有參演熱播的古裝劇，是不少人的童年偶像。根據線索，網友紛紛將箭頭指向參演「長風渡」的張棪琰。對此，張棪琰本人暫尚未做出回應。

狗仔「懂瓜呱」爆料，Z姓女星是個典型的雙面人，平常在片場都裝得溫柔善良，但私下對員工的態度非常差、「經常發瘋逮誰罵誰」，有幾位員工都因而罹患憂鬱症。狗仔還說，該女星幾年前曾被罵過當小三。

「懂瓜呱」雖然在內文中並未提及Z姓女星的名字，但根據「三字Z姓童年女神」、「最近演出熱播古裝劇」、「被罵過當小三」等線索，引得網友紛紛猜測是曾演出「琅琊榜」中長公主一角的張棪琰，而她最近亦在「長風渡」中飾演宋軼生母。種種條件似乎吻合。

眾所周知，張棪琰2017年曾被男星張陸的妻子邵思涵公開痛罵，「大半夜發睡覺照片勾引一個人的老公還不夠，還要到公共平台來聊騷」一度上了熱搜。

據悉，目前張棪琰的評論區已經被網友各種言論攻陷，而她本人並未回應此事。

張棪琰和演員海清是同班同學，她曾演過「武林外史」中聰慧明艷又敢愛敢恨的朱七七、「瑯琊榜」性格鮮明卻灑脫自由的長公主，她也曾在「知否」中扮演精明可憐又可恨的康姨母，讓觀眾印象深刻。

霸凌 憂鬱症

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