劉青雲難得使壞扮毒梟 自稱拍電影不是為了得獎

吳鎮宇獲劉青雲肯定，是非常好的演員。(取材自微博)

由香港 三大影帝主演的電影「掃毒3」近日上映，票房不俗。而主演之一的劉青雲最近跑遍各地作宣傳，在受訪時表示自己拍電影不是為拿獎，更隔空為好朋友吳鎮宇喊話，直言他會很快拿到金像獎影帝。

香港01報導，劉青雲過往大多是扮演正派角色，此次在「掃毒3」中，他難得出演大毒梟，電影方很擔心觀眾難以接受。劉青雲受訪時表示，「電影公司找我演這個角色的時候，他們也擔心劉青雲去販毒觀眾可能不接受，其實我也沒有太大的問題。劉青雲就是正派、警察，有很多導演也以為我不會演反派，其實也不是，我自己是沒有分正派還是反派，其實我拍第一集的時候，從來沒想過會有第二集，也沒有想過第三集，也沒有想過導演會那麼快就離開了。」

從影多年，劉青雲的演技早已備受肯定，三度摘下金像獎最佳男主角的影帝寶座，但他則表示拍電影不是為了拿獎，「我拍電影演戲不是為了拿獎，有跟沒有，我都是演員，我會繼續的去演戲。反過來我有種特別的想法，你想想劉青雲提名了十多次最佳男演員，可是他從來沒拿過，帥。」