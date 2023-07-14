我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

員工遭強力水柱射中身亡 大阪大型音樂節中止

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

劉青雲難得使壞扮毒梟 自稱拍電影不是為了得獎

娛樂新聞組／即時報導
吳鎮宇獲劉青雲肯定，是非常好的演員。(取材自微博)
吳鎮宇獲劉青雲肯定，是非常好的演員。(取材自微博)

香港三大影帝主演的電影「掃毒3」近日上映，票房不俗。而主演之一的劉青雲最近跑遍各地作宣傳，在受訪時表示自己拍電影不是為拿獎，更隔空為好朋友吳鎮宇喊話，直言他會很快拿到金像獎影帝。

香港01報導，劉青雲過往大多是扮演正派角色，此次在「掃毒3」中，他難得出演大毒梟，電影方很擔心觀眾難以接受。劉青雲受訪時表示，「電影公司找我演這個角色的時候，他們也擔心劉青雲去販毒觀眾可能不接受，其實我也沒有太大的問題。劉青雲就是正派、警察，有很多導演也以為我不會演反派，其實也不是，我自己是沒有分正派還是反派，其實我拍第一集的時候，從來沒想過會有第二集，也沒有想過第三集，也沒有想過導演會那麼快就離開了。」

從影多年，劉青雲的演技早已備受肯定，三度摘下金像獎最佳男主角的影帝寶座，但他則表示拍電影不是為了拿獎，「我拍電影演戲不是為了拿獎，有跟沒有，我都是演員，我會繼續的去演戲。反過來我有種特別的想法，你想想劉青雲提名了十多次最佳男演員，可是他從來沒拿過，帥。」

而好友吳鎮宇提名六次，從未獲得金像獎影帝，但他認為對方會很快得到這個獎項，「其實吳鎮宇是非常好的演員，很快就會得影帝的。」隔空為好朋友加油。

劉青雲過在「掃毒3」中，難得出演大毒梟。(取材自微博)
劉青雲過在「掃毒3」中，難得出演大毒梟。(取材自微博)

香港

上一則

偷吃許志安神隱4年… 黃心穎辦粉絲見面會 只有「三隻小貓」

下一則

好萊塢演員工會大罷工：什麼原因讓16萬名演員停演不幹？

延伸閱讀

香港視帝羅嘉良演大毒梟 難忘與劉青雲精采對戲

香港視帝羅嘉良演大毒梟 難忘與劉青雲精采對戲
第17次合作不嫌膩 劉青雲、古天樂私下「形同陌路」

第17次合作不嫌膩 劉青雲、古天樂私下「形同陌路」
古天樂撞臉憤怒鳥 倒八字眉被疑整過頭

古天樂撞臉憤怒鳥 倒八字眉被疑整過頭
第17次合作不膩？劉青雲：平時不見古天樂、保持新鮮感

第17次合作不膩？劉青雲：平時不見古天樂、保持新鮮感

熱門新聞

馬浚偉曬照慶祝自己從北京大學順利畢業。(取材自微博)

TVB戲骨馬浚偉北大碩士畢業 退圈4年轉行公務員

2023-07-07 09:00
張慕童的五官輪廓是張智霖與袁詠儀的混合體。(取材自微博)

最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九

2023-07-04 08:00
資深歌手甄妮。（本報資料照片）

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

2023-07-10 15:28
李玟。 （取材自臉書）

李玟生前最後露面照片曝光 1原因網猜「狀況已不好」

2023-07-06 17:38
李玟。(摘自微博)

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

2023-07-11 17:02
女網友曬出馬景濤親密照，疑似官宣戀情。（取材自微博）

61歲馬景濤再婚？新歡依偎他懷裡嗆前妻們「不懂珍惜」

2023-07-08 22:58

超人氣

更多 >
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡
「機醫系列」不是第一 海外最受歡迎韓劇TOP 5

「機醫系列」不是第一 海外最受歡迎韓劇TOP 5