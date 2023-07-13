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迪麗熱巴「安樂傳」空降播出 五毛特效、超重濾鏡被酸爆

娛樂新聞組／即時報導
迪麗熱巴在「安樂傳」中的妝容不受網友青睞。(取材自微博)
迪麗熱巴在「安樂傳」中的妝容不受網友青睞。(取材自微博)

由人氣演員迪麗熱巴、龔俊主演的電視劇「安樂傳」，從官宣演員陣容到開拍皆受到網友關注，近日，該劇在沒有宣傳的期況下空降開播，讓一票粉絲好興奮。不過，有網友看了首集後，發現製作水平實在太低，尤其濾鏡、特效太廉價，讓畫面滿是濃濃土味。

迪麗熱巴和龔俊是網友公認顏值、演技都在線的頂流紅星，「安樂傳」自然受到高度關注，首播雖然只有一集，但立刻登上貓眼熱榜第三名，僅次於「玉骨遙」和「曾少年」。有網友評價，「安樂傳」劇情緊湊不拖沓，男女主角間的互動也相當逗趣，會令人想追下去。

不過，觀眾發現，「安樂傳」製作效果不如預期，不但濾鏡慘白、特效廉價，還常常出現讓人猜不透的運鏡。例如，水戰時的戰船，水平像極小學生的畫作，一眼就可看出是假的，簡直是「五毛特效」。迪麗熱巴的熒屏「摳圖」也被詬病痕跡明顯，而她手上的那把傘，甚至是不銹鋼材質。

加上迪麗熱巴在船桿上旋轉3周的片段，不但人轉，鏡頭也轉，花式運鏡讓觀眾看得眼花繚亂，這段運鏡也成了搞笑梗，被網友戲稱「安樂轉」。

此外，迪麗熱巴的紅衣加上大紅色口紅也被網友嫌棄很俗艷，慘輸她在「三生三世十里桃花」裡的妝容。

有網友說，「安樂傳」百分百是演員頂流，製作九流，根本是浪費了迪麗熱巴及龔俊這兩位好演員及好劇本，暴殄天物。不過也有網友樂觀表示，如今才剛剛開播，期待後面有所提升。

龔俊被網友公認顏值、演技都在線。(取材自微博)
龔俊被網友公認顏值、演技都在線。(取材自微博)

迪麗熱巴

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