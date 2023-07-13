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楊洋只會皺眉抿嘴？「人間煙火」演技遭魏大勛輾壓

娛樂新聞組／綜合報導
楊洋在「我的人間煙火」中演技遭到質疑。(取材自微博)
楊洋在「我的人間煙火」中演技遭到質疑。(取材自微博)

由楊洋、王楚然、魏大勛等主演的電視劇「我的人間煙火」開播以來話題不斷，除了劇情老套被嫌棄，在劇中飾演消防員的楊洋，演技也遭到網友狠批「油膩」，甚至被「特別演出」的魏大勛以及「友情演出」的張彬彬搶盡風頭。

綜合媒體報導，楊洋曾被質疑「偶像包袱過重」、「自戀」，近幾年的演技更是被發現有些刻意，每個動作、眼神都像在故意擺Pose，常常以皺眉、抿嘴等表情詮釋角色。

例如牙痛時，他皺著眉頭，下巴用力，嘴巴微張，還故意用手輕觸下巴，被觀眾狠批「油膩」，而飾演隊友的張彬彬讓他喝水吃藥，楊洋依舊全程眉頭緊鎖，就連喝水時也不忘45度角睨視對方，偶像包袱頗重。

還有網友說，楊洋似乎不太懂得如何處理較為複雜的情緒，觀眾很難從他的表情中，準確辨認出角色狀態。

相對楊洋，在劇中飾演王楚然哥哥的魏大勛，從外型到演技都相當亮眼，一周來漲粉4.1萬，近來「孟宴臣」相關影片更在網上暴紅，最高觀看次數已經突破200萬，頻繁登上微博熱搜，話題甚至多過楊洋，可說是全劇最大贏家。

不過魏大勛的意外暴紅，卻惹得楊洋粉絲不滿，吐槽魏大勛只是剛好拿到人設好的角色。不過，魏大勛破百萬觀看的影片近日突然全被下架，有網友懷疑是楊洋粉絲眼紅舉報。

據悉，楊洋早年靠出演高冷男神人設走紅，被觀眾質疑「面癱」後，嘗試了不少硬漢類角色，包括「急先鋒」、「特戰榮耀」等，如今演技再受質疑。

魏大勛在「我的人間煙火」中的外型和演技都相當亮眼，一周來漲粉4.1萬。(取材自微...
魏大勛在「我的人間煙火」中的外型和演技都相當亮眼，一周來漲粉4.1萬。(取材自微博)

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